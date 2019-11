Zahara e Ivan Labanda, nuevos profesores de 'OT 2020'

Zahara e Ivan Labanda se incorporan a la Academia de 'OT 2020'. La cantante y compositora será la encargada de las clases de Cultura Musical; mientras que el actor y guionista será el nuevo profesor de Interpretación que trabajará con los concursantes cada semana cómo transmitir las canciones a la audiencia.

Además, Labanda estará presente en el Casting Final del talent musical producido por Gestmusic Endemol para TVE. Esta gran prueba final se celebrará en Barcelona los días 25, 26 y 27 de noviembre y se verá, por primera vez, en streaming.

Zahara, profesora de Cultura Musical

Considerada uno de los mayores referentes de la música indie en España, Zahara lleva más de 20 años de carrera musical, con 5 discos publicados y numerosas colaboraciones con otras figuras importantes de la escena musical (Love of Lesbian, La habitación roja, The New Raemon, Maga, Niños Mutantes, Miss Caffeina, Carlos Sadness…).

Inició su carrera con 12 años cuando compuso su primera canción. Su primer disco, autoeditado en 2005, fue 'Día 913'. Tras él llegó 'La fabulosa historia de…', en 2009, con el que se dio a conocer al gran público; en 2011 Zahara regresa a la autogestión y publica 'La Pareja Tóxica'; en 2015 'Santa', bajo su propio sello discográfico G.O.Z.Z. Records, un álbum que ocupó los primeros puestos de la lista de los más vendidos en España y que presentó por toda España, algunas ciudades europeas y México. En 2018 publicó dos trabajos, el EP de versiones 'Primera Temporada', y 'Astronauta', su último álbum de estudio, con el que lleva de gira desde entonces.

Ivan Labanda, profesor de Interpretación

Ivan Labanda es un artista multidisciplinar con 27 años de trayectoria como actor, locutor, guionista y director en televisión, teatro, cine y doblaje.

En teatro ha obtenido tres Premios Butaca y el Premio Teatro Barcelona como Mejor Actor Protagonista en un Musical. Como director de escena debutó con 'Fashion. Feeling. Music' y con 'Solar Buit'. Además, ha estrenado más de 50 espectáculos a las órdenes de directores de la talla de Sergi Belbel, Tamzin Townsend, Xavier Albertí, Joan Font, Joan Lluís Bozzo o Paco Mir. Actualmente coprotagoniza el musical 'La Jaula de las Locas'.

En televisión ha participado en programas y series como 'Leonart', 'Polònia', 'Crackòvia', 'Crackòvia América' y 'APM', 'Porca Misèria', 'Kubala, Moreno i Manchón', 'Laberint d’Ombres', 'PsicoExpress' y 'Em Dic Manel', entre otras. En cine, ha participado en 'Las Manos del Pianista', 'Fuerte Apache' y 'Las Maletas de Tulse Luper'.