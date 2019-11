En busca del mejor videojuego del año: estos son los nominados

¿Cuál será el mejor videojuego del año? Los organizadores de The Game Awards, considerados como los Premios Oscar de los videojuegos, han dado a conocer los candidatos a mejor título del año. Todo ello a través de su página web, donde también han revelado los grandes aspirantes a imponerse en las distintas categorías.

Entre los grandes favoritos para hacerse con la victoria final destacan juegos como Death Stranding y Super Smash Bros. Ultimate, dos de los títulos que más interés han generado durante los últimos meses. También otros como Control, Resident Evil 2, Sekiro: Shadows Die Twice y The Outer Worlds, quienes tratarán de suceder a God of War como mejor videojuego en un año que parece el último tanto para la PlayStation4 como para la Xbox One.

Death Stranding, Super Smash Bros Ultimate y otros grandes candidatos a triunfar



En lo que respecta a mejor juego de acción, el jurado ha escogido títulos como Call of Duty: Modern Warfare, Devil May Cry 5 o Astral Chain. Entre los grandes candidatos a la victoria final también podemos encontrar otros como Apex Legends, Gears 5 y Metro Exodus, quienes tratarán de sorprender a la crítica. ¿Y qué hay sobre los juegos de peleas? Los usuarios de The Game Awards deberán decantarse entre Dead or Alive 6, Jump Force, Mortal Kombat 11, Samurai Shodown y Super Smash Bros Ultimate.

En la categoría de aventuras, The Game Awards se ha decantado por proyectos tan innovadores como Death Stranding y remakes como Resident Evil 2 y The Legend of Zelda: Link's Awakening. También por otros titulos como Borderlands 3, Control y Sekiro: Shadows Die Twice, algunos de los más populares del año. A la hora de hablar sobre juegos de estrategia, The Game Awards se ha decantado por Age of Wonders: Planetfall, Anno 1800, Fire Emblem: Three Houses, Total War: Three Kingdoms, Tropico 6 y Wargroove.

Nintendo se impone en el ámbito familiar

Y en lo que respecta a los juegos de rol, todos los ojos apuntan hacia The Outer Worlds. No obstante, otros como Disco Elysium, Final Fantasy XIV, Kingdom Hearts III y Monster Hunter World: Iceborne, tratarán de superar al título de Obisdian Entertainment. A la hora de hablar sobre juegos familiares, Nintendo se garantiza la victoria final. Todo ello gracias a juegos como Luigi's Mansion 3, Ring Fit Adventure, Super Mario Maker 2, Super Smash Bros Ultimate y Yoshi's Crafted World.



Por último, en el campo de videojuegos deportivos, la cosa está entre el fútbol y el motor. Mientras que FIFA 20 y el PES 2020 harán todo lo posible para decantar la balanza del lado del fútbol, Crash Team Racing Nitro Fueled, Dirt Rally 2.0 y F1 2019 tratarán de hacerlo del lado del motor. ¿Y qué hay sobre los juegos para teléfonos móviles? The Game Awards ha nominado a Call of Duty: Mobile, Grindstone, Sayonara Wild Hearts, Sky: Children of Lighty What the Golf? Consulta a continuación el resto de premiados.

Mejor dirección de juego

Control (Remedy Entertainment / 505 Games)

Death Stranding (Kojima Productions / SIE)

Resident Evil 2 (Capcom)

Sekiro: Shadows Die Twice (From Software / Activision)

Outer Wilds (Mobius Games / Annapurna)

Mejor guión o narrativa

A Plague Tale: Innocence (Asobo / Focus Home)

Control (Remedy Entertainment / 505 Games)

Death Stranding (Kojima Productions / SIE)

Disco Elysium (ZA / UM)

The Outer Worlds (Obsidian Entertainment / Private Division)

Mejor dirección artística

Control (Remedy Entertainment / 505 Games)

Death Stranding (Kojima Productions / SIE)

Gris (Nomada Studio / Devolver)

Sayonara Wild Hearts (Simogo / Annapurna)

Sekiro: Shadows Die Twice (From Software / Activision)

The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Grezzo / Nintendo)

Mejor música

Cadence of Hyrule (Brace Yourself Games / Nintendo)

Death Stranding (Kojima Productions / SIE)

Devil May Cry 5 (Capcom)

Kingdom Hearts III (Square Enix)

Sayonara Wild Hearts (Simogo / Annapurna)

Mejor interpretación o actuación

Ashly Burch como Parvati Holcomb en The Outer Worlds

Courtney Hope como Jesse Faden en Control

Laura Bailey como Kait Diaz en Gears 5

Mads Mikkelsen como Cliff en Death Stranding

Matthew Porretta como Dr. Casper Darling en Control

Norman Reedus como Sam Porter Bridges en Death Stranding

Mejor juego independiente

Baba is You (Hempuli)

Disco Elysium (ZA / UM)

Katana Zero (Askiisoft / Devolver)

Outer Wilds (Mobius Digital / Annapurna)

Untitled Goose Game (House House / Panic)

Mejor juego de realidad virtual o realidad aumentada

Asgard’s Wrath (Sanzaru Games / Oculus Studios)

Blood and Truth (SIE London Studio / SIE)

Beat Saber (Beat Games)

No Man’s Sky (Hello Games)

Trover Saves the Universe (Squanch Games)

Mejor multijugador

Apex Legends (Respawn ( EA)

Borderlands 3 (Gearbox / 2K)

Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward / Activision)

Tetris 99 (Arika / Nintendo)

Tom Clancy’s The Division 2 (Massive Entertainment / Ubisoft)