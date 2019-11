Mourinho vuelve a la Premier. Tras meses de parón -fue despedido del Manchester United a comienzo de temporada- en su carrera profesional, en Tottenham Hotspur ha comunicado que el portugués sustituye a Maruicio Pochettino como entrenador.

No obstante, la hemeroteca ha jugado una mala pasada al técnico. El diario 'The Sun' ha recuperado unas declaraciones del portugués de 2015, cuando todavía entrenaba al Chelsea. Por aquel entonces, Mourinho fue muy contundente: "Nunca aceptaría el trabajo porque quiero a los seguidores del Chelsea demasiado".

Mourinho descartó entrenar a los 'spurs' cuando erea entrenador del Chelsea la primera vez (desde la temporada 2004/05 hasta la 2007/08). Daniel Levy, presidente del club le contactó para una posible contratación. No obstante, Mourinho tuvo que rechazar. "Sí, me contactó. Pero no podía". El técnico teenía una cláusula en el contrato con el Chelsea en el que decía que no podía entrenar en Inglaterra en los próximos dos años.