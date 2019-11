Esquerra consultará este lunes a sus bases si mantiene el 'no' a la investidura de Pedro Sánchez

📢 Consulta a la militància!



📆 Dilluns 25 de novembre

🕘 De 9h a 20h

💻 Votació electrònica



💬 Estàs d\'acord a rebutjar la investidura de Sánchez si prèviament no hi ha un acord per abordar el conflicte polític amb l\'Estat a través d\'una mesa de negociació?



Participa-hi!✊ https://t.co/fbaS7Jcw0Y