La secretaria de Estado para el Deporte y presidenta del Consejo Superior de Deportes María José Rienda descargó al Gobierno de cualquier responsabilidad en el relevo de Robert Moreno por Luis Enrique como seleccionador nacional de fútbol, pero reconoció que las formas no han sido las más adecuadas.

"Es verdad que las formas son también importantes. Cuando las cosas se hacen bien, no crean polémica, y cuando no se hacen correctamente, lógicamente crean polémica", respondió Rienda en el marco de un consejo de ministros de Deporte de la Unión Europea (UE) en Bruselas.

No obstante, la secretaria de Estado pidió respeto para todos los técnicos y subrayó que el Estado, como tal, no está involucrado en las decisiones deportivas que pueda tomar la Federación. "Nosotros, como Estado, no nos metemos", dijo Rienda, quien solicitó "respeto ante todos los técnicos" porque "como persona y como deportista" entiende "que el sector técnico no es fácil".

La excampeona de esquí alpino quiso también trasladar su apoyo tanto a Luis Enrique como a Robert Moreno. "Todo el apoyo tanto a unos que entran como a otros que salen porque son grandes profesionales y todos tienen una experiencia para seguir haciendo crecer el fútbol", dijo Rienda antes de participar en un consejo de la UE en el que en el que se debatirá sobre la protección a la infancia, la lucha contra la corrupción y el amaño de partidos y la gobernanza en el deporte.