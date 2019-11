El mensaje que Pochettino dejó en el vestuario: "No podemos despedirnos..."

Mourinho ha vuelto a la Premier. La llegada del técnico portugués ha supuesto la salida de Mauricio Pochettino del Tottenham, entrenador al que ha sustituido en los 'Spurs'.

Antes de su marcha, el entrenador italiano dejó un emotivo mensaje en una de las pizarras que el equipo utiliza antes de los partidos. En una imagen que ha compartido el segundo entrenador, Jesús Pérez, se aprecia el texto que Pochettino utilizó para despedirse.

"¡Muchas gracias a todo vosotros! No podemos despedirnos... pero siempre estaréis en nuestros corazones", reza el mensaje. No obstante, este no fue la única despedida entre los 'Spurs'.

Son dedicó unas palabas al entrenador italiano en su cuenta de Instagram: "No hace falta decir lo agradecido que estoy a este hombre. Las palabras pierden valor al expresar mi gratitud. He aprendido mucho de ti, no sólo en el fútbol, también de la vida. Mucha suerte en tu futuro y te deso lo mejor".

Harry Kane también su propia despedida. "Siempre te estaré agradecido por ayudarme a conseguir mis sueños. Hemos vivido momentos increíbles durante los últimos cinco años y medio y nunca lo olvidaré. Eras mi entrenador, pero tamibén mi amigo y te agradezco tener esa relación. ¡Mucha suerte en tu próximo capítulo!", expresó.