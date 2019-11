Tesla presenta 'Cybertruck': así es la pick-up del futuro "a prueba de balas"

Tesla ha presentado este jueves un vehículo que bien podría haber salido de Blade Runner, el mítico clásico de los 80 que se desarrolla en el Los Ángeles de 2019. Una pick-up, que ha sido bautizada como Cybertruck, que no solo destaca por su diseño rompedor, sino por una resistencia nunca antes vista en un vehículo de estas características.

Todo ello gracias a una estructura conocida como Exoskeleton. Una armadura, fabircada en acero oxidable laminado en frío 30X Ultra-Hard, que soporta todo tipo de golpes, evita abolladuras y la corrosión. Pero no solo eso. También por un vidrio "ultra-fuerte" bautizado como Tesla Armor Glass, compuesto por varios polímeros capaces tanto de absorber como de redirigir la fuerza de los impactos.

La resistencia... en entredicho

En primer lugar, Elon Musk demostró la resistencia tanto de la estructura del vehículo como del vidrio mediante dos modelos de prueba. Sin embargo, a la hora de la verdad, su resistencia no resultó ser tan espectacular. A pesar de que la puerta del vehículo resistió con firmeza los golpes de una maza, el vidrio no pudo decir lo mismo. Después de que un asistente al evento lanzara una bola de hierro contra el cristal, este se resquebrajó por completo para asombro de Elon Musk. A pesar de que no se rompió del todo, no era lo previsto.

Respecto al interior del vehículo, el Cybertruck tiene capacidad para seis pasajeros. Pero no solo eso. También dispone de una cama de casi dos metros bautizada como "la bóveda", con una capacidad de carga de 1.587 kilos, y una rampa oculta en la parte inferior que sirver para subir vehículos como quads o motocicletas. Para aquellas personas que necesiten cargar objetos todavía más pesados, también podrá llevar un remolque para cargar todavía más.

Por otro lado, el vehículo dispone de una de las características pantallas táctiles equipadas en los Tesla y sus propios enchufes de 110/220v, mediante lo que podremos conectar todo tipo de accesorios e incluso herramientas. De hecho, el Cybertruck equipa un compresor que nos permitirá hinchar las ruedas en caso de que pierdan aire.

Una autonomía de 800 kilómetros

La pick-up saldrá a la venta en tres configuraciones de uno, dos o tres motores eléctricos que serán capaces de alcanzar los 100 kilómetros por hora en apenas 2,9 segundos y dar la potencia necesaria para circular por terrenos con un 35% de desnivel. Respecto a la autonomía del vehículo, Cybertruck podrá recorrer hasta 400 kilómetros sin carga en su versión más básica y 800 en la más completa. Además, permitirá la recarga con supercargadores de 250 kW, por lo que podremos cargar el vehículo en mucho menos tiempo.

Respecto al precio y disponibilidad del vehículo, el Cybertruck llegará a finales de 2021 en los modelos de dos y tres motores. De hecho, ya se puede reservar en la página web. Todo ello a partir de 49.900 dólares en su versión de dos motores (45.100 euros al cambio) y 59.900 en su versión más completa (unos 54.100 euros). Mientras tanto, la versión de un único motor está prevista para finales de 2022, cuando llegará al mercado por 39.900 euros (unos 36.000 euros al cambio).