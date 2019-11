Ofertas Black Friday 2019: Primeros descuentos para calentar motores

En apenas cinco días, los grandes comercios de todo el planeta se sumarán al Black Friday. Una jornada, que se celebra en nuestro país desde hace más de una década, en la que podremos encontrar todo tipo de productos hasta un 70% más baratos. Desde teléfonos móviles de última generación o robots aspiradores hasta electrodomésticos, moda e incluso juguetes para los más pequeños.

Sin embargo, y con el objetivo de incentivar la compra de cara a la gran fiesta del comercio electrónico, algunas compañía han comenzado a ofrecer descuentos desde este mismo lunes. Una de ellas es Amazon, donde ya puedes encontrar miles y miles de ofertas en productos seleccionados. Por esa misma razón, y dado que es muy complicado encontrar auténticas gangas entre tantas opciones, te ofrecemos cinco opciones de lo más interesantes.

Tu Roomba, más barata que nunca

Uno de los regalos estrella durante las últimas navidades fueron los robots aspiradores. ¿Estás buscando uno? Si quieres uno de garantías, y a muy buen precio, iRobot te ofrece la Roomba 671 más barata que nunca. A partir de este lunes, este robot aspirador que acaba incluso con la suciedad más difícil podrá ser tuyo por 179,99 euros. Se trata de una de los mejores aspiradores en relación calidad/precio, por lo que, si estás buscando algo semejante, la Roomba 671 no te defraudará.

Disfruta de Alexa por poco más de 20 euros

Otro de los grandes triunfadores de las navidades pasadas fue el Echo Dot de Amazon. Un altavoz inteligente, equipado con Alexa, que te ayudará con las tareas básicas del hogar. Desde ponerte la canción que más te gusta hasta encenderte las bombillas o ayudarte a bajar la persiana. Durante estos días podrá ser tuyo por tan solo 22 euros.

Tres sartenes antiadherentes de BRA por menos de 40 euros

¿Necesitas sartenes? Cada Black Friday, la compañía BRA tira la casa por la ventana y ofrece un pack de tres de sus mejores sartenes por menos de 40 euros. Unas sartenes de 18,22 y 26 centímetros, compuestas de aluminio fundido antiadherente, que son aptas para todo tipo de cocinas. ¿A qué estás esperando para hacerte con ellas? Durante las próximas 24 horas pueden ser tuyas por 37,99 euros, así que te recomendamos que te hagas con ellas antes de que se agoten.

Un descanso de lujo por 100 euros

Dado que pasamos gran tiempo de nuestra vida durmiendo, es importante hacerlo sobre una base cómoda que nos ayude a descansar en condiciones y a conciliar el sueño. Por esa misma razón os recomendamos el colchón viscoelástico Dormio Diamante. Un colchón que destaca, entre otras cosas, por su adaptabilidad, que te ayudará a evitar la tensión muscular y que, además, favorece un descanso saludable y reparador. Durante las próximas 24 horas podrá ser tuyo por 104,10 euros.

Estrena un móvil de garantías por 200 euros

Durante este Black Friday, muchas serán las personas que optarán por cambiar de móvil. Si tú también eres de esas personas que no se quieren dejar más de 300 euros en uno, el Motorola One Action es una gran opción. El teléfono dispone 4 GB de memoria RAM, 128 de almacenamiento y una triple cámara trasera por apenas 215 euros. Si buscas un móvil bueno, bonito y barato, sin duda alguna es una opción a tomar en cuenta. En caso de que prefieras algo todavía más potente, también encontrarás el Motorola One Zoom a muy buen precio...¿Te animas?