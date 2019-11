La visión crítica que comparten 'El Roto' y Goya

Si Goya dibujaba para reflejar las injusticias sociales, El Roto ha hecho lo mismo a través de sus viñetas. Andrés Rábago ahonda en la figura del pintor español para mostrar la vigencia de su pensamiento. "Me he basado en su iconografía para realizar estos dibujos, pero no es atribuíble a mí si no a él. Yo he trasladado su lenguaje a nuestra época", explica Andrés Rábago 'El Roto'.

'El Roto' cree que el exceso de imágenes hoy en día confunde a la sociedad sobre lo que es real y lo que no, de ahí parte el título de esta exposición: 'No se puede mirar'. Una reflexión sobre cómo hemos evolucionado desde los tiempos de Goya, para mostrar que -a pesar de los avances- las miserias humanas siguen estado de actualidad. "Hay demasiada imagen. Las imágenes que vemos reales nos parecen ficción y la ficción realidad. Existe una indefinición sobre lo que es real y lo que no".

La exposición 'No se puede mirar' es un diálogo entre ambos artistas, Goya y Rábago; entre el pasado y el presente. 36 dibujos en los que 'El Roto' critica las miserias humanas con más sátira que humor. "Goya tenía mucho de sátira, pero más de humor. Yo utilizo menos el humor, pero la sátira es un componente de ambos".

La muestra parte del libro del mismo título que acaba de publicar el viñetista en homenaje al pintor español. Reúne las ilustraciones que acompañan la exposición de Goya en el Prado y 'El Roto' incluye otros 15 dibujos que ha escogido personalemnte para la publicación.