"Ha sido una semana muy loca. Hemos pasado por muchas fases y hemos tenido muchos momentos en los dos extremos. El sábado cuando llegué a la habitación por la noche no entendía nada. Sales, vuelves... y es dificil situarse". Es el relato de Pepe Vendrell, entrenador de Roberto Bautista, de las que han sido las horas más intensas en la vida de este tenista que tuvo que dejar el equipo de la Davis por la muerte de su padre pero regresó para ganar el título este domingo.

"El jueves por la mañana nos llamaron para decirnos que su papá estaba en un estado difícil y había que regresar de forma urgente porque él tenía que tramitar algunas cosas. Cogimos algunas cosas, el coche y volvimos a casa para compartir ese momento con su padre y sus familiares", ha relatado en técnico.

Según Vendrell, la idea de regresar fue del jugador: "El viernes nos despedimos en el tanatorio y nos nos comentamos nada. Estaba roto de dolor y de cansancio y por la noche me mandó un mensaje y me dijo que estaba viendo pelear a sus compañeros y que a sus padres les gustaría que estuviera con ellos".

Bautista y su entrenador regresaron de inmediato con el equipo nada más enterrar al padre de Bautista. En los planes del equipo no estaba que volviera a jugar, pero el equipo estaba "en cuadro", con algunos jugadores sufriendo problemas físicos. En cuanto supo que tenía que jugar, el tenista cambió su "nivel de concentración" y se preparó para ganar su punto en la final ante Canadá. "Luego todo pasa muy deprisa. Son cosas que pasan en la vida y no tienen explicación. No soy consciente de lo que hizo y de cómo sacó el partido".

El antecedente de Río 2016

Vendrell ha recordado la conexión que existe entre este fin de semana y el recuerdo que tuvieron para Bautista Rafa Nadal y Marc López cuando ganaron la medalla olímpica en Río. "Antes de las olimpiadas el papá de Rober tenía un accidente y fueron semanas de mucho sufrimiento y dolor. Los compañeros sabían que había pasado por ese trance y decidieron dedicarle el título de Río. Fue el comienzo de lo que terminó el jueves", ha señalado.

"Es un orgullo no solo ser su entrenador sino estar cerca de él, ver cómo avanza. A veces no sé de dónde saca la energía ni la fuerza. Siempre le hemos dicho que no hay ninguna prisa. Él es el primero que dice que hay que seguir adelante. Es la manera que él siente de poder pasar un poco página porque si no sería imposible".