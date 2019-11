Directo | Robert Moreno da su versión de su ruptura con Luis Enrique y su salida de la selección española

18:05 h. Según el entorno de Moreno, como ha informado el Telediario de TVE, el asturiano le ofreció dejar el banquillo de España para irse como segundo suyo a la Premier, oferta que Robert desestimó "porque su gran ilusión era dirigir a la Selección en la Eurocopa, algo a lo que tenía derecho por contrato y por méritos deportivos".

18:00 h. Hace unos días, después de su primer comunicado conciliador, Robert Moreno contestó a los medios sobre sus diferencias con Luis Enrique y su tesis fue esta: "Lo mejor es que quede entre nosotros". Hoy puede ser muy diferente.



17:53 h. "Entiendo que es un momento esperado, que ha trabajado mucho... Pero para mí es desleal. Yo nunca lo haría. La ambición desmedida no es una virtud, sino un gran defecto. Entiendo su posición pero jamás lo comparto. Le digo que no lo veo más como segundo y que estoy fuerte, que no sé cuando volveré a entrenar. Pero le digo que tengo ganas de trabajar, que voy a volver al fútbol", dijo este jueves el actual seleccionador después de afirmar que la salida de Robert Moreno del cuerpo técnico era decisión suya.

17:43 h. Según el entorno del técnico catalán, antes de que Luis Enrique le comunicara que no contaba con él, Robert Moreno le advirtió que mantenía su decisión de dar un paso al lado en caso de que el asturiano quisiera volver.

17:40 h. Adrià Albets informó este miércoles en El Larguero que, según la versión de Robert Moreno, antes de dicha reunión en la casa de Luis Enrique se produjo un encuentro fortuito y en este encuentro Lucho valoró su trabajo con la Selección "muy positivamente" y le llegó a decir también que "estaba trabajando muy bien".

17:30 h. "El único responsable de que Robert Moreno no esté en el equipo soy yo. No es Rubiales ni Molina ni la Federación. El desencuentro viene el día 12 de septiembre. Es el único día que tengo contacto con él. Me llama, viene a mi casa y percibo que quiere hacer la Eurocopa y que después, si quiero, puede ser mi segundo entrenador. No me sorprende", explicó ayer Luis Enrique.

17:25 h. "Tengo la conciencia tranquila. Es imposible agradar a todo el mundo, pero os digo sinceramente que respeto a todos y todas las opiniones. Siempre he mantenido que soy un hombre de palabra, que no sería impedimento en el caso de que Luis Enrique decidiera volver a entrenar. Así lo he hecho aunque haya supuesto mi salida. Le deseo lo mejor porque sus alegrías serán las nuestras", dijo a través de un comunicado hace unos días.

17:00 h. Robert Moreno ofrecerá este jueves su versión de la ruptura con Luis Enrique, del que fue segundo durante años y sucesor tras su marcha de la selección española. Lo hará un día después de las duras palabras del asturiano en la comparecencia de prensa con la que se oficializó su regreso al banquillo de la Roja.