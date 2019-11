La tensa reunión en la que Luis Enrique y Robert Moreno rompieron su relación

La relación entre Luis Enrique y Robert Moreno se rompió el pasado 12 de septiembre. Ese fue el día en el que los dos se reunieron y en las que quedaron de manifiesto las diferencias que hicieron que el actual seleccionador terminara prescindiendo del hombre que había sido su segundo y que ocupó su puesto en la selección cuando lo tuvo que abandonar urgentemente por la enfermedad de su hija.

"El desencuentro con Robert Moreno acontece el 12 de septiembre. Es el único día durante estos últimos meses en el que yo tengo contacto con él", ha empezado a relatar. "Me llama y tenemos una reunión en mi casa. Esa reunión dura 20 o 30 minutos y en ella percibo claramente que él quiere hacer la Eurocopa y me confirma que después de la Eurocopa, si yo quiero, volvería a ser mi segundo entrenador", ha añadido.

En su discurso, Luis Enrique ha dejado entrever que la confianza había empezado a romperse antes de esa reunión: "Desgraciadamente no es algo que me pille por sorpresa. Lo veía venir por los no acontecimientos a lo largo de esas últimas semanas".

El técnico ha recalcado que su excompañero demostró una "ambición desmedida" y que no considera que eso sea una virtud, sino "un defecto". Por eso, su respuesta al plantamiento de Moreno fue tajante: "Le contesto que no lo veo ya nunca más como mi segundo".

En su opinión, haber dejado que Moreno entrenara a España en la Eurocopa habría sido "lo más falso" que podría hacerse a sí mismo porque habría sido "aguantar a una persona que no consideraba leal" por no "armar un jaleo o montar un lío".