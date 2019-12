La confesión de la mujer de Fran Rivera: "Ni el microondas sabe poner..."

El torero Francisco Rivera Ordóñez pasó el pasado viernes por 'Arusitys Prime' de Antena 3 junto a su mujer Lourdes Montes. El programa de variedades presentado por Alfonso Arús invitó a la pareja en el espacio de 'Entrevista2', donde hablaron de la relación de Rivera con su familia y sobre la herencia de su padre Francisco Rivera 'Paquirri', así de la relación sentimental que ambos atraviesan. Sin embargo, la pregunta que más controversia ha causado en redes sociales fue cuando el director del programa preguntó a sus invitados cómo se desenvuelven en las labores del hogar.

Arús preguntó a la abogada Lourdes Montes si "obedece a la realidad" que Fran Rivera no de un palo al agua en casa. "Por una parte sí, sobre todo en la cocina". arrancó Montes. "Ni el microondas sabe poner... Bueno, no sabe o se lo hace, que es muy cómodo eso", continuó aunque admitió que "luego con los niños me ayuda mucho".

atentos a la explicación que dio ayer Fran Rivera en #ArusitysPrime2 de por qué no se le da bien cocinar:



es ACOJONANTE pic.twitter.com/PFBmIyBVlr — Señorín fresh 💫 (@Senorin_) November 30, 2019

"Es verdad, cuando vivía solo en el campo tampoco, no sirvo yo pa' eso", argumentó el torero que recibió la reprimenda del presentador que indicó que "cuando uno no tiene ganas de hacer una cosa es muy buena excusa decir yo para eso no sirvo". "Para hacer un Cola Cao tienes que buscar, la taza, la leche, la cuchara, el azúcar, sacar la leche del calentador, es que es un follón, imagínate ya cocinar, flipa", bromeó mientras el público aplaudía.

"¿Se cree Fran Rivera gracioso por vanagloriarse de no saber ni hacerse un puto Cola Cao? Que estamos en 2019, hijo", criticaba un usuario en Twitter. El resto de mensajes en esta red social seguían esta misma línea: "Ya no es ser machista, es ser inútil". Además, durante la misma entrevista, Lourdes Montes llegó a reconocer que el torero se escaquea "completamente" de las noches en las que el niño pequeño llora por la noche.

Otras polémicas de Fran Rivera

No es la primera polémica que suscitan las palabras de Fran Rivera que ya se refirió a la cabalgata del Orgullo Gay que llegó a decir que "hay actitudes que no se deben permitir". "Imagínate una cabalgata igual pero de hombres y mujeres heteros que hicieran lo mismo", declaró en el programa de Antena 3 'Espejo Público'.

Tras el suicidio de la trabajadora de Iveco después de que se difundiera por los móviles de todos sus compañeros de trabajo un vídeo sexual suyo, el torero tuvo un desafortunado comentario en el mismo programa dirigido por Susana Griso: "Los hombres no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo". "Para ser antitaurino, ¿hay que dejar de ducharse?" o que vuelva la mili, también tuvieron su polémica en las redes.