Fran Rivera: "Los hombres no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo"

El suicido de Verónica, una mujer de 32 años después de que se difundiera por los móviles de todos los trabajadores de la planta de Iveco Madrid un vídeo sexual suyo grabado hace cinco años ha hecho que se reactive el debate del mal uso de las redes sociales. El caso está siendo investigado por la Policía por un presunto delito contra la intimidad y el sindicato CCOO va a denunciar a la empresa porque debería haber activado el protocolo de acoso sexual; además, la Fiscalía de delitos informáticos ha ordenado a la Policía una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias del suicidio.

A la muerte de esta mujer se ha referido en Espejo Público el torero Francisco Rivera, que ha asegurado que es de "malnacidos" "hacer viral un vídeo así" aunque ha apuntado que "los hombres no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo". Durante su intervención, Rivera ha añadido que "a todas las niñas y a todas las mujeres os pido que no paséis vídeos de ese tipo. Luego el malnacido que lo ha mandado a sus colegas para ponerse medallitas de qué machito es un asqueroso y una sabandija de hombre".

Estas frases ha indignado a muchos en las redes sociales. "Asqueroso", "Machista", "¿De qué siglo se ha escapado?".

Aquí esta el video de Fran Rivera. Que cada uno juzgue por si mismo. pic.twitter.com/2gaO7U6oEM — Luni ☾✨ (@LunitaGH_) 29 de mayo de 2019