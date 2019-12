Los diez videoclips más populares de YouTube en 2019: de Rosalía a Daddy Yankee

Apenas unos días después de que Spotify diera a conocer las canciones más populares de la plataforma durante el último año, YouTube ha seguido sus pasos y ha publicado la lista de videoclips más exitosos tanto en España como a nivel internacional. Una lista, de corte latino, en el que volvemos a encontrar nombres como Anuel AA, Rosalía o Don Patricio compitiendo contra otros estilos como el de Shawn Mendes o Billie Eilish, entre otros.

Si 2018 fue el año de Rosalía, 2019 lo ha sido todavía más. La catalana se ha consagrado como una de las artistas del momento y sigue arrasando allá por donde pasa. Tras la publicación de El mal querer, la cantante se graduaba en el Coachella y se convertía en la primera artista española en hacerse con un MTV VMA. Pero no solo eso, también triunfaba en Spotify y se coronoaba como artista femenina más vista de 2019 en YouTube

Los videoclips más populares en YouTube España

Como no podía ser de otra manera, Rosalía se ha convertido en la artista más popular en YouTube España. Todo ello gracias a éxitos como Con Altura, una de las canciones más populares de su último disco y la culpable de que la catalana hiciera historia tras obtener su primer MTV Video Music Awards. Según ha dado a conocer YouTube, el éxito ha obtenido más de 1.100 millones de reproducciones y continúa creciendo.

La segunda posición es para un Daddy Yankee que ha sido, un año más, uno de los nombres del verano. Todo ello gracias a Con calma, un tema que cuenta con más de 1.600 millones de reproducciones en YouTube y no para de crecer. Mientras tanto, la tercera es para Anuel AA, quien colabora con otros artistas como el anteriormente citado Daddy Yankee, Karol J, Ozuna o J Balvin para producir China.

Entre el resto de videoclips más populares destacan el archiconocido Contando lunares de Don patricio, Secreto de Anuel AA y No me conoce, de Jhay Cortez. También otros como HP, Te Robaré, Soltera y Cicatrices, de artistas como Maluma, Nicky Jam, Lunay y Sergio Contreras. Por lo tanto, los ritmos latinos vuelven a conquistar una lista que, en esta ocasión, está liderada por Rosalía.

Los videoclips más populares a nivel internacional

Rosalía y Daddy Yankee se intercambian las posiciones a nivel internacional. Mientras que la primera tiene que conformarse con la nada desdeñable segunda posición, el puertorriqueño asciende a la primera posición gracias a Con Calma. Mientras tanto, la tercera posición de esta lista es para Secreto, un tema de Anuel AA y Karol G.

Entre el resto de temas también podemos encontrar otros como China, No me conoce y Señorita. También la india Rowdy Baby, Kill this love, Bad Guy y 7 Rings, de Ariana Grande. En definitiva, los ritmos latinos vuelven a ser, un año más, los grandes triunfadores de YouTube. Consulta a continuación la lista completa: