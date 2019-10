Rosalía gana premios a pares: Ondas al "Fenómeno musical del año" y artista femenina más vista de 2019 en YouTube

Rosalía sigue sin tocar techo. En menos de 24 horas la artista catalana ha recibido el reconocimiento de YouTube por haberse convertido en la artista femenina más vista del año, superando Con altura los 1.000.000 millones de reproducciones, y también el Premio Ondas 2019 al "Fenómeno musical del año".

El apabullante éxito de Rosalía empezó a fraguarse con el tema Antes de morirme (2016), en el que canta junto a C. Tangana, y luego con la publicación de su primer disco, Los Ángeles (2017), gracias al cual ya triunfó en festivales como el Primavera Sound. Pero el fenómeno Rosalía estalló con la aparición del videoclip Malamente y, meses después, su segundo disco, El mal querer (2018).

En los últimos meses, además, Rosalía no ha dejado de publicar singles en colaboración con diversos artistas de talla global, lo cual le ha servido para seguir ampliando su público: Con altura con J Balvin, Yo x Ti, Tu x Mi con Ozuna, Barefoot In The Park con James Blake... Y a eso hay que sumarle otras canciones, todas éxitosas, entre las que hay que incluir su primer tema en catalán: Milionària.

Además de aparecer en todas las listas de las mejores canciones y álbumes de 2018 (y de la década), Rosalía se ha llevado dos premios Grammy Latinos y dos premios MTV Awards. Ya es la artista española más escuchada en Spotify, aparece en la portada del suplemento dominicla de The New York Times o en el Calendario Pirelli y hasta se ha colado en la lista de los artistas más escuchados por Barack Obama.

Éxitos a los que ahora hay que sumar el reconocimiento de YouTube, donde se ha impuesto a otros fenómenos, como Billie Eilish o Taylor Swift, y el Premio Ondas en una categoría que antes había coronado a Fito Cabral, Alejandro Sanz, Dani Martín o el programa Operación Triunfo. Todo a punta a que no serán los últimos.

OK VOY A LLORAR💗😭 pic.twitter.com/LPAmkXYBy1 — R O S A L Í A (@rosaliavt) October 16, 2019