La presidenta de Infancia Libre niega relación con 18 de las 22 madres que la policía vincula con la asociación

La presidenta de Infancia Libre, María Sevilla, prestó declaración ante la Fiscalía el pasado viernes por un presunto delito de organización criminal que le atribuye la policía después de haberla detenido en abril por no entregar a su hijo al padre del menor incumpliendo una resolución judicial.

El informe de la policía, que les adelantó la Cadena SER, soporta el grueso de la acusación en los casos de 22 mujeres en procesos de separación conflictivos que habrían sido asesoradas por Infancia Libre y a quienes se les habría indicado el nombre de profesionales médicos que podían informar en su favor de cara a la custodia de los hijos comunes. A preguntas de la fiscal, Sevilla negó conocer a 18 de las 22 madres que están siendo objeto de investigación y subrayó que "en ningún caso la asociación facilitaba datos de profesionales médicos que pudieran dar informes favorables" y que si a ella le preguntaban "informaba a los médicos a los que había acudido".

María Sevilla explicó que Infancia Libre nació para defender a las madres con hijos que sufren abusos y a las que médicos y jueces no creen. Una asociación que no ha recibido un euro de dinero público y que, según confesó, ha contado con el apoyo de políticos de Granada como Alberto Mataran, de Podemos, quien puso en marcha un programa junto a la Universidad de Granada y la Junta para realizar un estudio sobre abusos intrafamiliares que finalmente no cristalizó. Y en Madrid con Marta Higueras o María Naredo en la etapa de Manuela Carmena al frente del ayuntamiento.