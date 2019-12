JxCat pide al PSOE un relator internacional y hablar sobre autodeterminación

La diputada de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso, Laura Borràs, señaló este lunes que su grupo parlamentario solo se plantearía una posición diferente al "no" en la investidura de Sánchez (presidente del Gobierno en funciones) si el PSOE accede a dialogar con un mediador internacional presente y a hablar sobre autodeterminación. "Queremos hablar del derecho de autodeterminación, de la manera en la que la podemos ejercer, de la represión y de ciertos derechos humanos que se vulneran", aseveró la portavoz de JxCat en la Cámara Baja en una rueda de prensa celebrada en Bruselas con motivo de la reunión de todos los grupos parlamentarios de su partido.

Los medios de comunicación esperaban que fueran el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el actual presidente de la institución, Quim Torra, quienes comparecieran en dicha rueda de prensa, pero finalmente han sido Borrás y el portavoz de JxCat en el Parlament catalán, Albert Batet, quienes respondieron a los medios.

Tras un primer encuentro entre PSOE y JxCat el pasado miércoles, Borrás desveló que Adriana Lastra citó a su grupo parlamentario a una nueva reunión esta semana, para la que todavía no hay fecha confirmada. Pese a estos contactos, esta diputada solo ve factible que JxCat se mueva del "no" a Sánchez que esgrimió en las dos últimas sesiones de investidura si "en el otro lado" ve "voluntad de buscar soluciones políticas" al conflicto catalán. Señaló en tal sentido que su grupo parlamentario solo se plantearía una posición diferente al "no" en la investidura de Pedro Sánchez si el PSOE accede a dialogar con un mediador internacional presente y a hablar sobre autodeterminación. "Nos encantaría que la ventana de oportunidad que sobre el papel se abre con un gobierno de coalición con el único partido que no participó del 155 supusiera un cambio por parte del PSOE", afirmó Borrás.

Por lo que respecta a la posible división entre JxCat y Esquerra Republicana (ERC) ante la investidura de Sánchez, Borrás aseguró que ambos partidos "ya han votado diferente en otras ocasiones", como sucedió en la última sesión de investidura, cuando ERC se abstuvo. "Cada cual toma sus decisiones de acuerdo con aquello que considera más oportuno y cual es el compromiso que tiene con sus electores", apostilló la diputada de JxCat, quien defiende que su partido "no dará sus votos a cambio de nada".

Respecto a la posibilidad de un adelanto de las elecciones catalanas y de una sentencia favorable a Puigdemont por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Borràs sostuvo que Puigdemont es el "candidato permanente" de JxCat y el "presidente legítimo" de la Generalitat. No obstante, el portavoz de JxCat en el Parlament catalán, Albert Batet, subrayó que la voluntad del Gobierno de la Generalitat es "agotar al máximo la legislatura", que ahora se encuentra en el ecuador del mandato.

Batet admite, aún así, que la decisión del TJUE respecto a la situación del expresidente catalán será un "punto nuclear" en este ciclo político, al igual que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la presunta desobediencia de Torra (actual presidente de la Generalitat), quien se enfrenta a la inhabilitación por no descolgar lazos amarillos y pancartas de los edificios públicos durante la campaña del 28A (elecciones generales en España). "La Justicia española ha llevado al extremo su voluntad de represión contra las autoridades catalanas", consideró Batet, quien considera un "hecho sin precedentes" el procesamiento de Torra por una pancarta en la que podía leerse "Libertad de expresión".

Este último hecho es, según Batet, una de las "variables externas" que podrían afectar a la duración de la legislatura, la cual "no solo depende de JxCat", que no ostenta la mayoría absoluta en el Parlament. "El denominador común de JxCat es la voluntad de ir juntos, de sumar y de entender que el independentismo avanza cuando responde de forma unitaria", subrayó Batet en una clara alusión a la unidad de actuación de los partidos independentistas que su partido defiende.

La Crida se reúne mañana con Puigdemont

La ejecutiva de la Crida Nacional per la República se reúne mañana en Waterloo (Bélgica) con el expresidente catalán Carles Puigdemont para abordar su futuro, un año después de su creación y en pleno proceso de ordenación del espacio de JxCat y PDeCAT. En la rueda de prensa en Bruselas tras la reunión de JxCat Laura Borràs ha explicado que el encuentro de mañana servirá para "plantear cuál debe ser el futuro político" de la Crida.

Borràs, dirigente de JxCat próxima a Puigdemont que no milita en el PDeCAT, ha recordado que la Crida nació formalmente el pasado 26 de enero con voluntad de lograr la "unidad" del soberanismo "sumando personas y no siglas". Será la primera vez que la ejecutiva de la Crida se reúna presencialmente con Puigdemont, líder de este movimiento junto con el preso Jordi Sànchez.

La reunión tiene lugar en un momento de debate en el espacio postconvergente sobre cuál debería ser su oferta electoral, ante la posibilidad de que haya un adelanto electoral en Cataluña el próximo año si el president Quim Torra es inhabilitado por la justicia. En este contexto, el próximo sábado el PDeCAT celebra un consejo nacional en el que dará a conocer su propuesta sobre la reordenación del espacio postconvergente, recogiendo las conclusiones de un proceso participativo interno.

El resultado podría seguir la línea marcada hace meses por los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, que coincidieron en la necesidad de crear una única estructura de partido con las siglas de JxCat, sin que ello suponga necesariamente la disolución del PDeCAT, una fórmula que podría conllevar la escisión de algunos moderados de la formación heredera de CDC.

Por el otro lado, la Crida tendría difícil encaje en esta hipotética nueva estructura y algunos de su miembros ven con recelo que el futuro del movimiento esté vinculado al de JxCat y PDeCAT. La Crida sigue funcionando como una asociación pero tiene preparada su activación como partido, por si la ejecutiva, en función del desenlace de la reordenación de JxCat y PDeCAt, decide dar el paso y tiene el aval de los asociados para presentarse a unas futuras elecciones catalanas.