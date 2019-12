Inter de Milán - FC Barcelona, en directo

Alineaciones probables

Inter de Milán: Handanovic; Godín, Skriniar, De Vrij, Candreva; Borja Valero, Vecino, Brozovic, D'Ambrosio; Lukaku y Lautaro.

FC Barcelona: Ter Stegen; Wague, Lenglet, Umtiti, Junior Firpo; Busquets, Arturo Vidal, Rakitic; Ansu Fati, Suárez y Griezmann.

Árbitro: Björn Kuipers (NED).

Estadio: San Siro.

Horario y TV de la Champions

El partido entre el Inter y el Barcelona de la Champions League se puede ver en directo a partir de las 21:00 horas a través del canal Movistar Liga de Campeones. También puedes seguir la retransmisión online de Carrusel Deportivo en cadenaser.com y en los canales del programa en las redes sociales (Youtube, Twitter y Facebook).

Descanso para Messi

Los jugadores del FC Barcelona Leo Messi, Gerard Piqué y Sergi Roberto no han entrado en la lista de convocados del técnico blaugrana, Ernesto Valverde, para el trámite del último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán, que se disputa este martes en San Siro.

El Barça, ya clasificado como líder de grupo después de vencer al Borussia Dortmund (3-1) en el Camp Nou en la pasada jornada, visita a un Inter de Milán que sí se juega el pase con las ausencias, por descanso, de Messi, Piqué y Sergi Roberto. Tampoco estarán en Milán, pero por lesión, los laterales Nelson Semedo y Jordi Alba, el centrocampista Arthur Melo y el delantero Ousmane Dembélé.

Entran en la convocatoria varios jugadores del filial, como el recién recuperado, ya con el alta médica, Ansu Fati. Junto a la perla de la cantera blaugrana están en la lista Iñaki Peña, Carles Pérez, Riqui Puig, Ronald Araujo y Morer.

Valverde recuerda el antecedente

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que Leo Messi no ha entrado en la lista de convocados para el partido de este martes contra el Inter de Milán, en una última jornada de la fase de grupos sin nada en juego para un Barça que ya es líder, por una cuestión de darle descanso y porque ya han demostrado que pueden brillar en San Siro sin el '10'.

"Messi tiene descanso en este partido, y nada más. Venimos de partidos importantes, nos quedan partidos importantes y estamos clasificados y he decidido que algunos no vengan. Pero los que vienen, están dispuestos a hacer un gran partido como el año pasado, que no estuvo Messi, por cierto", comentó en rueda de prensa.

"El año pasado cuando vinimos a Milán, Messi vino pero se quedó fuera de la lista. Tres días después teníamos un partido contra el Betis y jugó. Sabemos lo que es Messi y lo que significa, pero ha habido partidos que hemos jugado sin él y nos ha ido bien, otros que no. sabemos el miedo que infunde al rival, pero el año pasado no jugó contra el Inter. Y mañana queremos tener un nivel competitivo alto", aseguró.