Ábalos avisa que si no hay investidura se perderá la oportunidad del diálogo

El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha avisado este domingo de que si no prospera la investidura de Pedro Sánchez se perderá la oportunidad de resolver el conflicto catalán por la vía del diálogo, ya que "se demostrará que no hay posibilidades para el diálogo". "Este es el momento y no sé si habrá otros momentos, pero en esto consiste la habilidad de la política: saber identificar claramente cuando se presentan las oportunidades. Por lo tanto, invito a que si tenemos que tomar una decisión, sobre todo si es una decisión valiente, lo hagamos ya", ha dicho durante su intervención en la clausura del XIV congreso del PSC.

Ábalos, que ha defendido que los socialistas se tienen que entender con ERC porque "no queda otra", ha urgido a investir a Sánchez para, dado este "primer paso", poder afrontar un "proceso de diálogo". Y ha esgrimido: "Sin eso no hay nada. Empeñarse en poner condiciones sobre lo previo es absurdo porque es inútil antes de iniciar cualquier proceso ir planteando cuestiones que lógicamente deben resolverse en un trayecto que tampoco va a ser corto, porque los problemas importantes tampoco se resuelven de un día para otro. Y nosotros somos conscientes de la magnitud del desencuentro".

Borrell pide plantar cara 'con más fuerza y más convicción' a independentismo

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha pedido este domingo plantar cara al independentismo "con más fuerza, más convicción, más argumentos y más capacidad pedagógica" para hacer frente a las "falsedades" que han propagado "durante muchos años". "Algunos nos quieren intentar dividir, pero nosotros trabajamos por unir, por hacer de puente entre diversas sensibilidades sociales sin excluir a nadie. Porque los socialistas no pedimos a la gente que elija entre ser una cosa u otra", ha dicho el socialista Borrell en un vídeo exhibido en el XIV congreso del PSC.

Borrell ha arremetido contra los líderes independentistas que, ha dicho, cuando hablan "en nombre de todos los catalanes" ignoran a los que "no comulgamos con sus ideas". "Sabemos que el pueblo de Cataluña es diverso. Conviven diferentes identidades y todas se tienen que integrar dentro de lo que es el gran pueblo de Cataluña", ha remachado Borrell.

El jefe de la diplomacia europea también ha elogiado a la Constitución española, que ha permitido al país vivir "los 40 años mejores de nuestra historia moderna". "Lo tenemos que decir con orgullo, satisfacción y firmeza: la Constitución nos ha llevado los mejores años de nuestra vida en libertad", ha añadido.

PSC reivindica el plurilingüismo: Ni monolingüismo ni menosprecio al catalán

El PSC ha reivindicado el "plurilingüismo" y ha llamado a combatir por igual a quienes pretenden imponer "el monolingüismo que divide y empobrece" y a quienes "menosprecian" el catalán, separando lo que es el debate político de instrumentos pedagógicos como la "inmersión". "A los que nos llaman a los castellanohablantes colonizadores lingüísticos y que quieren que el castellano sea una lengua extranjera en Cataluña, y también a quienes nos llaman nacionalistas por querer garantizar la convivencia desde el compromiso cerrado con el catalán les decimos: Cataluña tiene dos lenguas de comunicación y de afecto", ha expuesto Eva Granados, portavoz del PSC en el Parlament.

Lo ha dicho durante la última jornada del XIV congreso del PSC, al que precedió la polémica desatada por la propuesta de "flexibilizar" la inmersión lingüística que incluía el primer borrador de su documento estratégico. Ante el revuelo generado, los socialistas matizaron su propuesta, especificando que mantienen su apuesta por el catalán como lengua vehicular en la escuela, pero que creen que se tiene que abrir la puerta a ampliar las horas lectivas en castellano en entornos eminentemente catalanohablantes. "El debate encendido y los ataques que ha provocado la propuesta del PSC de flexibilizar un método de aprendizaje de lenguas como lo es la inmersión muestran claramente que estamos ante un debate que va mucho más allá de la educación", dice una resolución sobre lengua que el plenario del congreso socialista ha aprobado por unanimidad, y que complementa el texto de la ponencia política.

En esa resolución, de cuatro páginas, se destaca que en los años 80 los socialistas fueron artífices, junto con el PSUC, del actual modelo educativo. Y deplora: "Para cierto nacionalismo, la inmersión en catalán no ha sido entendida como un método para el dominio efectivo de esta lengua por parte de las personas castellanohablantes, sino como la materialización del modelo monolingüe que algunos soñaban, y esto conlleva la instrumentalización de un método pedagógico hacia finalidades ideológicas que le son ajenas y lo degradan".

El PSC aprueba su nueva Ejecutiva continuista y con más peso de diputados con el 93,5% de los avales

Un 93,5% de los delegados del PSC congregados en el 14 Congreso de los socialistas han avalado este domingo la propuesta continuista de Ejecutiva del primer secretario, Miquel Iceta, que sitúa a la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, como presidenta del partido en una ejecutiva de continuidad y con más peso de los diputados socialista del Parlament.

Los 848 de delegados que han participado en la votación lo han hecho de forma telemática a través de sus teléfonos y en ordenadores situados en el recinto del Palau de Congressos de Catalunya, donde se celebra el cónclave, y han avalado la propuesta de Iceta con 793 votos a favor, 11 abstenciones y 44 votos en blanco.

Núria Marín ejercerá como presidenta para sustituir en la presidencia del partido al exalcalde de Lleida Àngel Ros, que desde 2018 es embajador de España en Andorra, en una ejecutiva con nuevos alcaldes y nuevos diputados del Parlament, de hecho el número de miembros de la cámara se ve reforzado.

Se trata de una Ejecutiva continuista con la anterior, aunque introduce algunas novedades, con el objetivo manifestado por el propio Iceta de conseguir situar al partido como "primera fuerza en Catalunya". También se trata de una Ejecutiva amplia formada por 51 miembros —más 13 miembros natos— en la que Barcelona tiene una gran representación y, pese a que no tendrá grandes cambios, incorporará a nuevas figuras como los diputados en el Parlament Esther Niubó y Raúl Moreno.