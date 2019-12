El youtuber 'PewDiePie' anuncia su retiro temporal de la plataforma

El youtuber Felix Kjellberg, popularmente conocido en Internet como PewDiePie, ha anunciado su retiro temporal de YouTube. Al igual que hiciera ElRubius en mayo de 2018, el sueco ha decidido abandonar la plataforma que le catapultó a la fama para tomarse un descanso: "Es un buen momento para anunciar que me tomaré un descanso de YouTube de cara a 2020".

A pesar de que no ha explicado qué factores han provocado este retiro temporal, el sueco ha reconocido en un vídeo que está lo suficientemente cansado como para abandonar la plataforma: "Me siento muy cansado, no sé si lo notáis". No obstante, el youtuber ha reconocido que dará explicaciones más adelante para que sus seguidores y seguidoras conozcan de primera mano las razones que le han llevado a abandonar la plataforma.



Adiós al youtuber más popular del mundo

De esta manera, YouTube se queda sin su creador de contenidos más popular. A pesar de que la productora india T-Series superó en número de seguidores a PewDiePie el pasado mes de abril, Felix Kjellberg es considerado como uno de los ejes principales de la plataforma desde 2013. De hecho, se convertía en el primer canal de YouTube en superar los 100 millones de suscriptores.

Desde entonces, T-Series ha hecho todo lo posible para coronarse como el canal más popular de YouTube hasta que finalmente lo ha logrado. Desde videoclips de todo tipo hasta entrevistas con personalidades indias e incluso series y películas en indio. Un sinfín de contenido contra el que Felix Kjellberg no ha tenido nada que hacer.

"Sería bueno para mí tomarme un descanso en algún momento "

A pesar de que esta noticia ha pillado por sorpresa a gran parte de la comunidad, PewDiePie llevaba tiempo asegurando que quería tomarse un descanso. El pasado mes de agosto, sin ir más lejos, dejó caer dicha posibilidad en uno de sus vídeos: "Sería bueno para mí tomarme un descanso en algún momento y no tener a YouTube en mi mente por primera vez en diez años".



De esta manera, el youtuber abandona la plataforma en la que llevaba trabajando desde hacía una década para descansar. Sin embargo, tal y como ha reconocido, no lo hace de forma definitiva, sino como una forma de desvincularse de la plataforma por una temporada. Por lo tanto, habrá que esperar al menos hasta 2021 para volver a disfrutar de nuevos vídeos de PewDiePie.