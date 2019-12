¿Quiénes son las 100 mujeres que han marcado la historia de España?

Rosas para las niñas, azules para los niños. En ropa, en decoración, en juguetes y hasta en material escolar. La diferenciación por sexo no tiene límites. Es solo un reflejo visible de los clichés más profundos y rancios que continúan dominando los comportamientos sociales. El colmo fue el día en el que un vendedor me preguntó si lo que buscaba era un libro para un niño o una niña. Tampoco entendí la misma distinción que me hicieron en la tienda en la que buscaba calcetines para mi bebé de seis meses.

Al etiquetar, reducimos la propia capacidad de la persona. Creerá que no puede salir de ahí, que no tiene margen de maniobra. Un círculo vicioso habitual. Si me dicen que soy revoltoso es porque soy revoltoso así que asumo que esa es mi forma de ser. No tengo opciones.

Se le atribuye a Albert Einstein esta frase: "Educar con el ejemplo no es una manera de educar, es la única". Somos animales de costumbres. Reproducimos lo que vemos y actuamos según el contexto. Por eso es fundamental sembrar la semilla del pensamiento crítico desde la infancia. Quizá sea la única forma de tenerlo. La lectura es una de las puertas más directas para conformar una opinión propia, conocer otros mundos y otras vidas.

Sin límite para los sueños

La iniciativa 'No me cuentes cuentos' muestra la vida de 100 mujeres españolas que cambiaron la historia. Desde la científica Margarita Salas hasta la primera mujer en ser ministra Federica Montseny. Desde la nadadora Mireia Belmonte a la superagente literaria Carmen Balcells. No hay límite para los sueños. Esa es la realidad de todas ellas. Llevarlos a cabo ya será otro cantar. Pero no tenemos derecho a decirles lo que les debe gustar. Y conocer otras vidas será siempre la mejor manera de que escudriñen en su propio ser. Cada biografía es un espejo en el que mirarse.

El libro 'No me cuentes cuentos' (Ed. Montena) recoge las historias de estas mujeres que también se pueden escuchar en formato pódcast. La idea, que surgió de un grupo de periodistas, ha sido impulsada por la agencia de Comunicación Prodigioso Volcán y la newsletter de información general Kloshletter. Han participado desinteresadamente casi 150 personas, entre autores, ilustradores, traductores y editores, en su mayoría mujeres.

Cuentan que la lista inicial se les fue un poco de las manos y llegó a contender 200 nombres. Se ha quedado finalmente en un centenar. La tarea no fue fácil. A medida de que se alejaban del siglo XX, escaseaban las que habían trascendido. Lo mismo ocurría en campos como la ciencia donde, en muchos casos, su trabajo había pasado desapercibido como Dolors Aleu, la primera mujer licenciada en Medicina en España hace 140 años.

Rosalía, Ana Orantes, Irene Villa, Clara Campoamor, Olivia Sabuco, Tamara Rojo, Mariana Pineda o Emilia Pardo Bazán son algunas de las vidas, más o menos conocidas, pero siempre inspiradoras, que se pasean por ese libro imprescindible. Porque como dice la arquitecta y activista femenina Ana Falú cuando tengamos mujeres mediocres en lugares de toma de decisión, habremos alcanzado la igualdad.