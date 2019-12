La sobrecogedora confesión de Terelu: "Me dijo que me iba a esperar a las puertas de Telecinco"

Este fin de semana, Irene Rosales, exconcursante de 'GH DÚO', acudió a 'Viva la vida' para contar las amenazas que estaban recibiendo su marido Kiko Rivera y ella. Tras escuchar sus palabras, Terelu Campos, colaboradora del programa, se armó de valor y confesó el que ha sido uno de los episodios más escalofriantes de su vida.

"Fue telefónicamente y durante varios años", empezó. "Eran mensajes escritos a través de dos cabinas telefónicas de Madrid. Lo puse en conocimiento de la Brigada de Extorsiones, pero nunca llegaron a coger a esta persona".

"Lo estoy contando y me da muchísimo miedo por si vuelve a ocurrir", dijo Terelu, visiblemente nerviosa, antes de seguir. "Esta persona me dijo que me iba a violar, que me iba a esperar a las puertas de Telecinco para hacerlo y que lo meterían en la cárcel, pero que le merecería la pena. La cosa pasó de llamadas obscenas a decirme que me iba a violar".

Y continúo: "La Policía siempre creyó que era alguien de mi entorno…yo lo único que puedo decir es que un día me armé de valor, se lo cogí y me preguntó que si sabía quién era. Le respondí: 'Te sorprendería saber que sé quién eres', y no volvió a hacerlo nunca más".

Después de esta sobrecogedora confesión, Emma García y sus compañeros de 'Viva la vida' le mostraron todo su apoyo y le felicitaron por haber sido tan valiente de compartir públicamente esta dura experiencia.