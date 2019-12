Las aplicaciones más descargadas de la última década: de Facebook a TikTok

Llega el fin de 2019 y, con él, un buen momento para echar la vista atrás y ver cómo hemos cambiado durante los últimos años. Estas últimas semanas, muchas han sido las compañías que nos han invitado a hacer un repaso de lo que ha pasado a lo largo de la última década. Desde Spotify con su característico Tu decada en resumen hasta YouTube con algunos de los vídeos más vistos durante los últimos años.

Entre las diferentes empresas que se han apuntado a hacer un resumen de estas características podemos encontrar la firma de análisis de datos App Annie, quien ha dado a conocer las aplicaciones más populares de la última década. Desde las apps convencionales, entre las que triunfan las redes sociales más populares, hasta los videojuegos más famosos publicados durante los últimos diez años.

Las apps más descargadas de la década

Según este informe, la aplicación de Facebook es la más descargada de los últimos diez años. A pesar de que ha ido perdiendo fuelle durante los últimos años, especialmente desde que se destapó el escándalo de Cambridge Analytica, la plataforma de Mark Zuckerberg destaca en primera posición. Tras ella podemos encontrar otras apps integradas en el conglomerado de Facebook como Messenger, WhatsApp e Instagram, segunda, tercera y cuarta clasificada.

Entre el resto de aplicaciones más descargadas también podemos encontrar otras como Snapchat, Skype, TikTok, UC Browser, YouTube y Twitter, que cierra la clasificación en décima posición. De esta manera, las redes sociales se imponen al resto de aplicaciones en un panorama dominado por Facebook y el resto de sus aplicaciones.

Las apps más descargadas de la década. / App Anie

Sin embargo, ninguna de ellas es la aplicación en la que más tiempo pasan los usuarios. Bajo esta premisa, la app de Netflix es la número uno. Tras ellas podemos encontrar otras como Tinder, Pandora Music o Tencent Video. También otras plataformas como LINE, iQIYI, Spotify, YouTube, HBO Now y Kwai. En esta ocasión, las apps multimedia se imponen a las redes sociales.

Netflix se impone al resto. / App Annie

Los videojuegos más descargados de la década

En lo que a videojuegos se refiere, App Annie destaca Subway Surfers como el más descargado. Una aplicación que, sorprendentemente, se impone a otros como Candy Crush Saga, Temple Run, My Talking Tom y Clash of Clans, probablemente algunos de los más relevantes de la saga. También a otros como el mítico Pou, el Hill Climb Racing, el Minion Rush, el Fruit Ninja o el 8 Ball Pool.

Los videojuegos más descargados. / App Annie

Por último, y en lo que respecta a los videojuegos a los que más tiempo le dedican los jugadores y jugadoras, el estudio destaca el Clash of Clans. Entre el resto de títulos, App Annie ha nombrado otros títulos como Monster Strike, Candy Crush Saga, Puzzle & Dragons, Fate/Grand Order, Honour of Kings, Fantasy Westward Journey, Pokémon GO, Game of War y Clash Royale.

Clash of Clans se impone al resto. / App Annie