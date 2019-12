"Gracias padre, gracias": El reencuentro más emotivo de Pedja Mijatovic y Samuel Eto´o

Samuel Eto´o ha atendido esta tarde, antes del Clásico, a Carrusel Deportivo, en la previa de un partido que está teniendo muchas medidas de seguridad. El ex jugador del FC Barcelona admite que espera "que el Barça gane el partido" y aprovechó la ocasión para saludar a buenos compañeros y amigos en el estudio.

El primer de ellos fue Iturralde González, quien bromeó con el futbolista. "¡La que me dabas en el campo!", indicaba el ex árbitro. "Pero yo que va, nada de nada. Suerte el que siempre tuvo al mejor árbitro del mundo", se reía Eto´o en los micrófonos de la Cadena SER. Además, recordaron que este sábado se volverán en el Wanda Metropolitano, en un partido benéfico para la investigación de diversas enfermedades.

"Ahora mismo estoy haciendo 200 abdominales cada hora para llegar el sábado perfecto y jugar el partido que tenemos en el Metropolitano", indicaba Eto´o en Carrusel Deportivo.

Tampoco faltó un saludo con Pedja Mijatovic, un gran amigo del ex jugador del Real Madrid. "Te quiero, te quiero mucho hijo mio (...) Es un placer oírte y compartir contigo muchos mometos, ya sabes", reconocía el ex del Real Madrid. "Y yo, y yo, gracias por todo lo que has hecho por mi en mi vida (...) Gracias padre, gracias", respondía Eto´o emocionado.

Por último, el camerunés pudo saludar también a Álvaro Benito, con quien recordaba momentos con el Castilla. "Todavía me acuerdo cuando llegó la primera vez a Madrid, un fenómeno. Empezó a entrenar con nosotros en el Castilla, buena leña le daban en los entrenamientos. No cambiaba el gesto, ahí ya se veía que iba a ser un tio duro", explicaba el ex del Real Madrid.

Eto´o recordó también las sensaciones que se viven antes del Clásico, con cierta broma sobre su condición física: "Es un partido que todos quieren jugar y yo hoy deseo que vaya bien para el Barça. Con la barriga que tengo ahora me quedo en el banquillo, no jugaría con nadie ahora. Me faltan palabras para describir lo que es jugar un Real Madrid-FC Barcelona. Yo en el Madrid no jugaba nada claro pero en el Barça me pedían ser la referencia".