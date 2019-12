Polémica, desesperación de Messi y un Clásico que deja la Liga igual

Todo sigue igual. La lucha entre el Barcelona y el Madrid por el título se mantiene después del Clásico que todo el fútbol mundial llevaba casi dos meses esperando. La gran novedad del partido fue la inclusión de Sergi Roberto en la medular blaugrana por las molestias que venía sufriendo Busquets en las últimas horas. En el Madrid, Zidane apostó por Isco para tratar de ganar el partido desde el control del juego en el centro del campo.

Isco fue la apuesta de Zidane y sirvió para que el equipo blanco dominara el centro del campo. En el comienzo del partido sorprendió con un gran taconazo que acabó con un disparo de Benzema. / Getty Images

Ese argumento le valió al Real Madrid para convertirse en dominador casi absoluto de la primera mitad. Dominó el balón y tuvo las mejores ocasiones. Entre Ter Stegen y Piqué, que sacó un balón bajo palos, las oportunidades de los blancos quedaron en nada. También sacó Sergio Ramos una bola de Messi debajo del marco de Courtois. Ese periodo también estuvo marcado por la polémica y dos penaltis no señalados sobre el defensa del Real Madrid Raphael Varane.

Solo reaccionó el Barcelona minutos antes del descanso, pero fue casi un espejismo. Messi le sirvió un balón de oro a Jordi Alba, que cruzó la pelota en exceso. En la reanudación, el argentino la volvió a tener, pero un pase de Griezmann se le quedó atrás y no pudo marcar cuando lo tenía todo a favor.

La segunda parte no fue muy diferente, con más tiempo el balón en los pies de los jugadores blancos y ocasiones en las dos porterías, aunque ninguna lo suficientemente brillante como para desequilibrar el marcador. Ni siquiera funcionaron los revulsivos de Ansu Fati o Vinicius. El Clásico acabó como empezó: sin goles y con los dos equipos igualados al frente de la tabla anunciando una larga lucha por el título de Liga.

El análisis de Carrusel

Dani Garrido. "No ha sido un partido de empate a cero. Al término del encuentro la atención se vuelve a trasladar a las calles".

Manu Carreño. "No ha sido un encuentro de 0-0, pero me ha gustado mucho el Madrid. Zidane ha hecho un milagro teniendo en cuenta cómo estaba el Madrid hace unos meses. En el Barcelona, algunos fogonazos de Messi".

Mijatiovic: "El Madrid ha sido muy valiente. Ha dominado en todos los sentidos aunque no ha podido materializar su dominio. El Barcelona me ha decepcionado porque no ha funcionado casi nadie. No sé si el Madrid volverá a tener una oportunidad como la de esta noche. El equipo necesita jugadores como Valverde. Que siga así. Cuando Benzema no está bien el Madrid echa de menos a algún jugador en ataque. Por primera vez he echado de menos a Cristiano. Con un killer el equipo habría goleado".

Luis Suárez Miramontes: "El Barcelona ha hecho un partido muy flojo. El Madrid fue muy superior. Habría ganado el partido con otros jugadores. Si hubiera tenido más calidad... El segundo goleador del Madrid es Sergio Ramos. Eso significa mucho. El Barcelona no tuvo ni ritmo de juego, ni agresividad ni personalidad. No se puede jugar así ante tu público".

La polémica

¿Mano de Carvajal? En una internada por la izquierda del Barcelona Jordi Alba metió un centro al área que tocó en Carvajal. El defensa del Real Madrid tenía los brazos por detrás del cuerpo, pero la bola tocó en su cuerpo y en un primer momento pareció que en uno de sus brazos cuando ya había caído en el suelo. Según Iturralde no hubo acción punible y Hernández Hernández acertó al pedir que siguiera el juego.

¿Penaltis a Varane? Iturralde cree que hubo dos penaltis al defensa francés del Real Madrid antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora. En la primera, a su juicio, hay un plantillazo de Lenglet sobre el jugador del Real Madrid. Después, Rakitic agarró al defensa blanco en otra acción que, según el colegiado, debió acabar con pena máxima.

La polémica apareció en el Clásico durante la primera parte. Iturralde González vio dos penaltis claros a Varane. El primero se lo hizo Lenglet y el segundo, Rakitic. / Getty Images

VÍDEO | #ElClásicoEnCarrusel@itu_edu: "Penalti clarísimo de Lenglet a Varane, tiene los tacos marcados en el muslo y eso lo tiene que ver el VAR" pic.twitter.com/HyqTMFuEJa — Carrusel Deportivo (@carrusel) December 18, 2019

Gol anulado a Bale. En la segunda parte se le anuló un gol al galés, que había recibido la pelota desde la izquierda en un servicio de Mendy. El francés estaba ligeramente adelantado a la defensa del Barcelona cuando recibió el balón. Iturralde no tiene dudas: acertó el árbitro.

El detalle

Leo Messi protagonizó un momento especial cuando su equipo lo estaba pasando peor en la primera parte. El argentino levantó los brazos haciendo un llamamiento al despertar de su equipo. La reacción se produjo y el Barcelona pareció dar un paso adelante durante los minutos anteriores al descanso. Eso sí, esa reacción momentánea no sirvió para romper el marcador.

Leo Messi, en una de las pocas ocasiones que tuvo durante el partido ante el Real Madrid. El argentino no pudo marcar y lo mejor fue un centro que proporcionó a Jordi Alba para dejarle solo delante del marco de Courtois. / Getty Images

Fueron tendencia

Busquets. Fue el primer nombre en llegar a las redes sociales. Figuró en un principio en la alineación del Barcelona pero después se borró casi por arte de magia. Según pudo adelantar la SER, el centrocampista no se encontraba bien en las últimas horas e incluso tuvo fiebre en las horas anteriores al Clásico.

Isco. También se convirtió en tendencia por colarse en el once del Real Madrid en detrimento de Luka Modric. Los aficionados blancos demostraron una enorme fe en sus posibilidades de ser decisivo en este choque. En los primeros minutos sorprendió con un taconazo en la frontal del área que trató de aprovechar Benzema aunque se encontró con Ter Stegen.

Varane. No tardó en subir posiciones. Y lo hizo de forma fulgurante por las dos acciones que pudieron terminar en penalti, según Iturralde González. El colegiado Hernández Hernández decidió no sancionar las faltas que le hicieron Lenglet, en una primera ocasión, y Rakitic.

Valverde. Fue tendencia antes del descanso. Pero los tuiteros no hablaban de Ernesto, sino de Fede Valverde, que envió dos disparos peligrosísimos al marco de Ter Stegen. Aunque alguno se refirió a los dos: "Valverde está sometiendo a Valverde".

Luis Suárez. Opiniones divididas en torno al uruguayo en la segunda mitad. Los madridistas criticando su polémico carácter. Los blaugranas, lamentando la oportunidad en la que un disparo con la pierna derecha no cogió puerta.

