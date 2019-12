Sorteo de la Lotería de Navidad 2019: estafas más comunes y cómo evitarlas

El próximo domingo, 22 de diciembre, Loterías y Apuestas del Estado celebra el Sorteo de la Lotería de Navidad. Un evento, que se llevará a cabo en el Teatro Real de Madrid, en el que repartirán un total de 2.380 millones de euros entre los 13.334 números que obtienen algún tipo de premio. Desde los 680 millones que irán destinados únicamente a los ganadores del Gordo hasta los premios menores correspondientes a pedreas y terminaciones.

Aprovechando estas fechas, y con el sorteo a la vuelta de la esquina, los ciberdelincuentes también se preparan para sus particulares navidades. Todo ello a través de técnicas como el phising, mediante las que pretenden hacerse tanto con los datos personales de terceras personas como con sus datos bancarios. Por esa misma razón, y con el objetivo de evitar este tipo de fraudes, es recomendable estar atentos cada vez que compremos un número para este sorteo.

El phising, la técnica favorita de los ciberdelincuentes

Según aclara la Policía Nacional, la estafa más frecuente consiste en recibir una llamada o un mensaje que supuestamente proviene de una institución de confianza que nos informa de que hemos sido agraciados en un sorteo en el que no hemos participado. Sin embargo, no son nuestro banco o nuestro centro comercial, sino un grupo de ciberdelincuentes que pretende hacerse con tus datos.

Todos los años cuando se aproxima el Sorteo Extraordinario de #Navidad💶se producen fraudes relacionados con la compra de décimos, problemas a la hora de cobrar premios de boletos compartidos, compras en Internet... Para evitarlo, aquí tienes una serie de consejos de #seguridad⤵ pic.twitter.com/S2pwRXhGo0 — Policía Nacional (@policia) December 15, 2019

En caso de que caigamos en la trampa, y sigamos los pasos del emisor del mensaje, este nos redirigirá a una página web que suplanta a la de tu banco o tu supermercado. Una vez allí, y con el objetivo de llevarse tu premio, los ciberdelincuentes te pedirán que introduzcas tanto tus datos personales como bancarios para quedarse con ellos.

Desde los falsos vendedores hasta el timo del tocomocho

Pero este no es el único tipo de timo de cara al Sorteo de la Lotería de Navidad. Según relata la policía, los estafadores también se hacen pasar por vendedores autorizados con el objetivo de vender boletos a un precio reducido. Sin embargo, estos décimos no tienen los elementos de verificación correspondientes, por lo que no son válidos para el sorteo del próximo domingo.

Cuidado también con el fraude conocido como "tocomocho", que consiste en abordar a la víctima por la calle con la excusa de tener un número premiado y no poder cobrarlo. El objetivo es que la víctima le pague por un boleto que, posteriormente, descubrirá que es falso. Por esa misma razón, y con el objetivo de evitar cualquier tipo de fraude, es recomendable que sigas los consejos de la policía.

Los consejos de la policía

Con el objetivo de evitar este tipo de fraudes, la policía ofrece una serie de consejos que pueden ser de gran utilidad. En primer lugar, la policía nos recomienda que compremos décimos de Lotería únicamente en sitios autorizados, ya sean establecimientos físicos u online. En caso de que te decantes por esta segunda opción, guarda los correos relacionados la compra y haz capturas de pantalla de la gestión.

A continuación, la policía nos pide que desconfiemos de todos aquellos mensajes que nos indiquen que hemos recibido un premio de un sorteo en el que no has participado. También que comprobemos que nuestro décimo tiene el logo, el código, el sello de la entidad expendedora y todos los elementos de verificación correspondientes. De esta manera, evitaremos ser víctimas de un fraude y podremos disfrutar de unas vacaciones tranquilas.