Hugo Silva sale en defensa de Susi Caramelo: "No me sentí acosado en ningún momento"

'Las que faltaban' se despidió este domingo de su audiencia tras no conseguir la renovación de Movistar Plus. Sin embargo, Susi Caramelo, su colaboradora estrella, sigue dando que hablar por el reportaje que se emitió en el último programa.

Para ese día, la cómica decidió enseñar a los espectadores imágenes inéditas de los photocalls a los que había acudido para 'Las que faltaban'. De todos los momentos divertidos, llamó especialmente la atención el encuentro que tuvo con el actor Hugo Silva, al que le dijo lo siguiente: "¿Tu eres consciente de que si cobraras derechos de imagen por todas las tías que nos hemos tocado contigo ahora mismo podrías estar retirado?".

"Fíjate que pienso cosas, pero nunca me había puesto en esa tesitura", contestó él, a lo que Susi remató: "Si cobrarás derechos solo con las mías tú ya estabas en casa". A los 'ofendiditos' no les gustó las maneras de Susi Caramelo y criticaron a la humorista a través de Twitter.

Precisamente ha sido esta misma red social la que ha utilizado Hugo Silva para salir en su defensa: "Soy fan de Susi Caramelo. Me encantó la entrevista y no me sentí acosado en ningún momento. Lo digo por si a alguien le interesa...¡cansinos!".

Susi Caramelo le ha querido agradecer el gesto poniéndole humor a toda esta polémica: "¡Gracias Hugo! A parte de guapo, cabal. ¿Cómo no me voy a masturbar contigo?".