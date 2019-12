Las Campanadas están al caer y Cristina Pedroche tiene (más o menos) todo preparado para brillar con el secreto mejor guardado de cada Nochevieja: el vestido que lucirá la última noche del año. Para hablar de esta importante cita, la presentadora acudió este jueves a 'El Hormiguero', donde confesó que la vestimenta no estaba terminada y le contó a Pablo Motos cuál es la pregunta que más le molesta que le hagan.

"Me molesta bastante que me pregunten que cuánto voy a enseñar. Lo primero: '¿A ti qué te importa'?'. Y lo segundo: 'Enseñaré lo que me salga de ahí'. Es mi cuerpo y yo decido si lo enseño o no. Además, estoy muy orgullosa de él, que mi trabajo me cuesta", explicó.

A continuación, Motos le preguntó si solía estar pendiente de los comentarios y las críticas que recibía tras presentar las Campanadas en Antena 3. Esta fue la respuesta de Pedroche: "Miro los comentarios los minutos de después de las Campanadas. Estoy atenta sobre todo a los WhatsApps", dijo al respecto. "Y desde aquí voy a hacer un llamamiento a todo el mundo que tenga mi número: mandadme un mensaje y decidme qué os parece el vestido. La gente piensa que tendré un millón de mensajes y no me quiere molestar, pero luego no tengo tantos y me molesta muchísimo".

El baile de Cristina Pedroche en 'El Hormiguero'

Antes de hacer la pertinente entrevista, Cristina Pedroche revolucionó el plató de 'El Hormiguero' dándolo todo con un baile muy movidito. "Estaría toda la noche viéndote bailar", le comentó después el presentador, a lo que la colaboradora contestó: "Me encanta bailar. Me da mucho subidón y para venir a 'El Hormiguero' es imprescindible".