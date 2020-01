La secretaria general del PP en Coruña confunde una manifestación españolista de Madrid con Teruel

Teruel Existe ha reiterado este lunes en la Cadena SER su apoyo a Pedro Sánchez para la segunda votación de la investidura, sin embargo, las presiones para que esto no suceda siguen como ha pasado con las pintadas en contra que ha sufrido el diputado en el Congreso, Tomás Guitarte. Twitter también ha servido para que muchos usuarios intenten convencer a los diputados para que Sánchez no sea presidente, sin embargo, no toda la contaminación en redes sociales ha salido como su autor esperaba.

Por ejemplo, la secretaria general del PP en Coruña y concejal en el Ayuntamiento de la capital, Rosa Gallego, publicó un tuit en su cuenta personal donde ponía "Teruel existe y habla alto y claro", acompañado del hashtag #SanchezTraidor y un vídeo donde se ve una calle repleta de gente y banderas españolas. Sin embargo, esa calle no es de Teruel como Gallego explica en su comentario. Las imágenes que la popular ha compartido son de la Calle Goya de Madrid y corresponde a la manifestación por la unidad de España.

Así se lo han hecho saber varios tuiteros. "Eso es la Calle Goya de Madrid, Rosa, y no es de estos días. En fin...", contestaba un usuario. Momentos después, la secretaria general del PP de Coruña ha admitido su error —"Efectivamente es la calle Goya y no es hoy"— pero ha señalado que pide a los turolenses "que hagan lo mismo".

Efectivamente es la calle Goya y no es hoy. Yo le pido a los turolenses que hagan lo mismo — Rosa Gallego (@rgallego6) January 5, 2020

Este lapsus no ha tardado en correr como la pólvora por Twitter y muchos de los usuarios de esta red social han querido mofarse. "Teruel existe y habla alto y claro", escribía uno mientras adjuntaba una imagen de la Meca; "Rosa, aquí te paso yo una foto de Teruel y sus ciudadanos, manifestándose en favor de Tomás Guitarte, de Teruel Existe y del pacto con Sánchez", exclamaba otro. "Teruel era esto, eso es Madrid", comentaba otro tuitero añadiendo una foto donde se ve a tres personas con pancartas a favor de la unidad de España y en contra de Teruel Existe. "Concejala del PP en Coruña. Licenciada en Derecho. No distingue Teruel de New Hampshire. Para que luego os digan que si las carreras universitarias", ha sentenciado el humorista y periodista Quique Peinado.

Concejala del PP en Coruña. Licenciada en Derecho. No distingue Teruel de New Hampshire. Para que luego os digan que si las carreras universitarias. https://t.co/1qOPxHoO6f — Quique Peinado (@quiquepeinado) January 6, 2020