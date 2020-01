Los teléfonos móviles en los que no podrás usar WhatsApp a partir de febrero

WhatsApp prepara una importante batería de novedades de cara a este 2020. Desde el esperado modo oscuro, mediante el que los usuarios y usuarias podrán teñir la popular plataforma de mensajería de tonalidades oscuras hasta los mensajes que se autodestruyen o una función que nos permitirá pagar a terceras personas mediante códigos QR.

Todo ello con el objetivo de hacer frente a plataformas como Telegram o Line, quienes tratan de superar al gigante electrónico mediante funciones rompedoras. Sin embargo, esta serie de novedades está provocando que la aplicación no pueda dar soporte a los dispositivos más antiguos, por lo que los desarrolladores de WhatsApp tuvieron que tomar una decisión.

La decisión de WhatApp

El 1 de enero de 2017, WhatsApp dejó de funcionar en las versiones 2.1. y 2.2. de Android, en Windows Phone 7 y en el iPhone 3GS. A partir de entonces, y dado que la compañía ha ido incorporando nuevas funciones a la plataforma, los dirigentes de WhatsApp han tenido que ir dejando a varios teléfonos móviles sin servicio. Desde la BlackBerry, la Blackberry 10 o los Nokia S40 hasta el Nokia Symbian S60.

Una lista a la que se le sumaban varios dispositivos el pasado 31 de diciembre. A través de un comunicado, publicado hace unos meses, la plataforma de mensajería instantánea anunciaba que dejaba de dar servicio a todos aquellos teléfonos móviles con sistema operativo Windows Phone a partir del 31 de diciembre: "Ya no desarrollaremos la app para estas plataformas, así que algunas características pueden dejar de funcionar en cualquier momento".

Los móviles en los que no podrás usar WhatsApp a partir de febrero

De cara al próximo mes de febrero, la compañía ha dado a conocer que dejará de ofrecer soporte a todos aquellos teléfonos móviles con sistema operativo Android 2.3.7 o anteriores. Una medida que también afectará a los iPhone que cuenten con iOS 7. Por lo tanto, la plataforma de mensajería instantánea dejará de funcionar en el iPhone 4 y en todos aquellos teléfonos de la compañía que no tengan instalado iOS 9 o posterior. Desde el iPhone 4S hasta el iPhone 6 Plus; teléfonos móviles en los que tampoco podrás usar la aplicación si no has actualizado su sistema operativo.

Por lo tanto, a partir del próximo mes de febrero, la plataforma de mensajería instantánea tan solo será compatible con aquellos teléfonos móviles con sistema operativo Android 4.0.3. o posterior, iPhone con iOS 9 o posterior y algunos modelos con sistema operativo KaiOS 2.5.1 o posterior, incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone 2. En caso de que tu móvil no cumpla los requisitos, tendrás que buscar alternativas en las distintas tiendas de aplicaciones o buscar otro teléfono en el mercado.