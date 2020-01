Quique Setién ya es el nuevo entrenador del FC Barcelona. El entrenador sustituye a Ernesto Valverde después de que el club culé hiciese oficial su marcha este lunes. El técnico cántabro llega al Barça tras unos meses de parón después de salir del Real Betis el pasado mayo.

El entrenador pasó por El Larguero de Manu Carreño para comentar su salida del club bético. Fue entonces cuando explicó que no tenía ningún equipo siguiéndole. "¿Si tengo nuevo equipo? Que va, ni tengo equipo ni asomo. De momento no, algún cadete encontraré por ahí. A mí lo que me gusta es entrenar", explicó Setién.

Respecto a si le gustaría entrenar al Barça, su respuesta fue contundente: "por supuesto". "Al Barça y a muchos equipos. Estoy acostumbrado a adaptarme. Como si tengo que entrenar al Barça como si tengo que volver a Lugo", añadió.

"Respeto cualquier tipo de fútbol, pero manifiesto lo que me gusta"

El técnico también habló de su estilo de fútbol. Entre otros argumentos para contratarla, el Barça tuvo en cuenta que Setién cuenta con el 'ADN Barça'. Sobre su estilo y las críticas al estilo de otros, Setién afirmó que "respeta cualquier tipo de fútbol". "Pero sí he manifestado lo que me gusta: trato de transmitir a mi equipo lo que me gusta", añadió.