"Ahora me acuerdo de aquella entrevista": Manu Carreño apela a las palabras de Messi para analizar el futuro del Barcelona

Ernesto Valverde ya es historia en el FC Barcelona. El club blaugrana ha cerrado un acuerdo con Quique Setién, que será presentado este martes a las 14:30 y que firma con el líder de LaLiga hasta el 30 de junio de 2022. Una cesión que ha sido motivaba por la eliminación del club en las semifinales de la Supercopa y pese a no bajarse del primer puesto en la competición nacional.

La decisión ha sido muy polémica dadas las formas en las que el FC Barcelona ha llevado la gestión de la salida del Txingurri en estos últimos días. Una decisión que ha criticado duramente Manu Carreño al inicio de El Larguero: "Algunos todavía no se lo creen. Para empezar Valverde, que ha visto como fue a Arabia Saudí para intentar ganar la Supercopa de España, que hizo uno de los mejores partidos de la temporada contra el Atlético de Madrid y que, curiosamente, ese partido le ha costado el puesto [...] ¿En qué se basa la directiva azulgrana? ¿En qué? ¿En que perdió contra el Atlético de Madrid o ya lo tenían decidido de antes?".

"Probablemente para muchos el titular de esta noche es que el Barça da un golpe de timón y que recupera el estilo, eso de que tanto se le ha acusado a Valverde de tirar por la borda [...] Pues aquí llega Setién, alguien que cree en el estilo, parece un hijo adoptivo de Johan Cruyff, cree en eso como el que más, por eso los piropos a Messi, al Barça...", añade sobre la 'bochornosa' gestión de la directiva.

"Ahora, si para dar un golpe y anunciar que recuperan el estilo hay que maltratar así a alguien, hay que hacer así el ridículo, hay que dar la nota como la ha dado el FC Barcelona... ¿De verdad es necesario esto? Creo que un grupo de chavales lo habría hecho mejor. ¿Dónde está la imagen del Barça? ¿Quién está al frente de la directiva del Barcelona? ¿Quién manda en el equipo? Peor es muy difícil hacerlo", critica el director de El Larguero.

"Nadie entiende lo que pasó con Neymar el verano pasado", recuerda Carreño, "pero que lo vuelvan a repetir ahora con Valverde... no era el técnico ideal del Barcelona, pero de ahí a tratarlo como lo han tratado, a que haya salido por la puerta de atrás a escobazos como lo han tratado... Si no crees en Valverde, no renueves la temporada. Ahora se acuerdan de Liverpool, en diciembre. Es que no se puede hacer peor [...] La directiva del Barça, lamentable es decir poco", añade el director del programa.

Como última reflexión, Manu Carreño se acuerda de Leo Messi: "Esta tarde, pensando en todo recordé la entrevista de Messi del verano pasado en la que se le prometía hacer un proyecto ganador. ¿Este es el proyecto para convencer al argentino para que se quede hasta el final de su mandato? Porque tela marinera con el proyecto, no tiene ni pies ni cabeza. Ni presente ni futuro. Nadie sabe hacia donde va. Veremos, ahora, de momento, en manos de Setién".