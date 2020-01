La emotiva sorpresa de Will Smith a una recepcionista el día de su jubilación

Will Smith es, sin duda alguna, uno de los actores más queridos del planeta. No solo por su talento innato, que le ha permitido protagonizar éxitos como El Príncipe de Bel Air o sagas como Men in Black, sino por un desparpajo natural y una cercanía con sus seguidores y seguidoras que le han ayudado a ganarse el corazón de millones de personas de todo el mundo.

Así lo demuestra cada vez que aparece en redes sociales o en programa de televisión como El Hormiguero, en el que registra grandes índices de audiencia cada vez que acude como invitado de Pablo Motos. Un desparpajo natural que le permite estar conectado con sus seguidores en cada momento, tal y como ha demostrado recientemente a través de su cuenta de Instagram.

"Disfruta de tu nueva vida"

Hace tan solo unos días, la estrella de Hollywood acudía a la fiesta de jubilación de la estadounidense Anita Scipio. Una recepcionista, que llevaba toda la vida trabajando en la empresa iHeart Media, que estuvo presente durante la primera entrevista de la carrera de Will Smith como actor. Por esa misma razón, y dado lo importante que fue para él durante aquel día, no dudó en acercarse a la fiesta para despedirse de la misma.

Así lo ha dado a conocer a través de su cuenta de Instagram, donde explica cómo fue el emotivo encuentro: "Mis momentos favoritos son aquellos en los que puedo reunirme con gente como Anita Scipio. La conocí instantes antes de la primera entrevista que ofrecí a los medios y ayer pude volver a verla 30 años más tarde el día de su jubilación. Ella me ha confesado que le he alegrado el día, pero ella lo ha hecho mucho más. Disfruta de tu nueva vida, mamá, y continúa compartiendo tu amor allá a donde vayas".

"¡Will Smith acaba de llamarme mamá!"

Tras llegar por sorpresa a la agencia de comunicación, Will Smith se fundió en un abrazo con Scipio ante los allí presentes. A pesar de que han pasado más de tres décadas desde la última vez que se vieron, el actor y la recepcionista todavía mantenían aquella estrecha relación que construyeron en tan solo unos minutos. De hecho, y para asombro de la recepcionista, Will Smith le llamó "mamá": "¡Will Smith acaba de llamarme mamá!"

De esta manera, Will Smith acompañó durante su último día a la mujer que fue fundamental en su primera entrevista. Una mujer, que se ha ganado el respeto de cada uno de sus compañeros y compañeras, que podrá disfrutar ahora de una vida mucho más tranquila.