Dani Parejo se sumó a la lista de futbolistas que han visitado 'La Resistencia', el late night presentado por David Broncano. El jugador del Valencia repasó, entre otras cuestiones, sus inicios como jugador del Real Madrid

Parejo dejó divertidas anécdotas durante su entrevista, pero uno de los momentos más comentados en redes sociales ha sido el análisis de la falta de Fede Valverde a Morata durante la final de la Supercopa de España.

El jugador del conjunto ché se había quejado anteriormente de que en su ficha del FIFA, su puntuación en ritmo es de 41. "Eso lo tiene mi hijo", espetó él. "Eso es un tractor", añadió Broncano.

Por ello, cuando Broncano mencionó la acción de la final -que comenzó con una rápida carrera de Morata- y dijo que "él no habría llegado seguro". "No yo no hubiese llegado, hubiese rezado para que Morata fallase", fue la contestación del jugador.