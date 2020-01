Carta a Borja Sémper de un vecino arrepentido: "Fui testigo de tu sufrimiento. Siento no haberte defendido"

El diario El País publica este jueves una carta a la directora sobre la marcha de Borja Sémper de la política. La firma Marcos Fernández, de Mutilva (Navarra), y se disculpa con el expresidente del PP de Guipúzcoa por no defenderle cuando le acosaban e insultaban.

"Borja Sémper y yo nacimos en Irún. Conocimos los noventa en plena agitación abertzale. Conocí a su madre y fui testigo de su sufrimiento en plena calle, cerca de la inmobiliaria en la que trabajaba. La acosaban y la insultaban. Recuerdo las palabras de Borja sobre la libertad, la democracia y la convivencia. No le creía. Pura estupidez. Ahora quisiera decirle que sé que tenía razón, y que siento no haber defendido esos tres monumentos. Más estupidez. Mi juventud, sobrevalorada, me impedía ponerme cerca de los que combatía. No conseguía integrarle en mis ideas políticas. No soy abertzale pero mi pensamiento de izquierdas se imponía. Sin embargo, hoy sé que me equivoqué. Que no solo yo, sino todos los que no estamos a su lado nos equivocábamos. Que era momento de defenderle, de cubrir sus espaldas, de responder a las amenazas que ponían en riesgo su vida. Lo siento".

El propio Borja Sémper ha agradecido a través de Twitter la carta: "Ójala se lea mucho, porque dice mucho. Gracias, Marcos".

Esta carta que publica @el_pais ojalá se lea mucho, porque dice mucho.

Gracias, Marcos. https://t.co/zeOstRVo6r — Borja Sémper (@bsemper) January 16, 2020

Sémper, que explicó que lo deja porque no le gusta "la política de trincheras" y no se siente a gusto en la política actual. Se va sin rencor: "No pudieron matarme, pero tampoco pudieron amargarme la vida". "Lo he dado todo, he estado en los momentos más complicados, pero llega un momento en que tienes que tomar decisiones que benefician a tu familia", decía a Radio Bilbao, donde también lanzó un mensaje a los que le llaman "derechita cobarde": "Yo me siento muy cómodo confrontando ideas, en la diversidad y no en la bronca. Me siento cómodo con el adversario y no me gusta rodearme de enemigos".

Desde el PP, su presidente, Pablo Casado, ha agradecido los 25 años de entrega de Sémper. EL secretario de Comunicación, Pablo Montesinos, destacó que "es un gran político y siempre va a tener abiertas las puertas del PP porque el PP sigue siendo su casa". La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, destacó que la marcha de personas "valiosas" como él es "malo para el PP y para la propia política". Precisamente con Álvarez de Toledo tuvo Sémper varias polémicas. El pasado mes de septiembre, cuando Álvarez de Toledo aseguró que el PP de Euskadi tuvo una posición "tibia" con el nacionalismo vasco, Sémper le respondió: "A nosotros nos ha costado sangre, sudor y lágrimas defender la Constitución y una idea de la España plural en el País Vasco y probablemente mientras algunas caminaban cómodamente sobre mullidas moquetas nosotros nos jugábamos la vida defendiendo aquí la Constitución y la convivencia".