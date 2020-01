Tras la determinante entrada de Fede Valverde en la final de la Supercopa, el entrenador del Atlético de Madrid, Simeone aseguró en rueda de prensa que el uruguayo había "ganado el partido". Además, cuestionó: "A ver cuántos partidos le ponen".

Tras conocerse la sanción de un partido a Fede Valverde, el 'Cholo' ha vuelto a ser preguntado por el tema en la rueda de prensa previa al partido de liga contra el Eibar: "Valverde hizo lo que tenía que hacer. También fui extremadamente claro con lo que iba a pasar y desgastarme hoy pensando en cosas que ya sabemos que van a suceder no tiene sentido, así que me enfoco en el Eibar".

Además, ha querido respaldar a los suyos y se ha mostrado "orgulloso" del Atlético: "Ya la frase 'otra final perdida' no me suena tan cómoda. De seis perdimos tres y ganamos tres. Y de las tres perdidas, dos fueron por penaltis, que son perdidas, claro, pero estamos compitiendo muy bien. Me siento orgulloso de estos años, que nos permitieron llegar a tantas finales, y competir contra un poderoso en todo lo que rodea al fútbol, el Real Madrid", dijo.

El Atlético de Madrid visita el Santiago Bernabéu el próximo 1 de febrero y si Valverde hubiese sido sancionado con cuatro partidos se habría perdido el derbi madrileño.