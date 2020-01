Varias han sido las personas que han acabado en la cárcel durante estos últimos años por diversas acciones relacionadas con las distintas pirámides de Egipto. Desde el joven Andrej Ciesielski, quien acabó siendo expulsado de por vida de Egipto por subirse hasta lo alto de una de las pirámides, hasta la modelo belga Marisa Papen, quien posó desnuda en la explanada de las pirámides en 2017.

A todas estas personas hay que añadirle una más. Hace tan solo unos días, la policía egipcia detenía al influencer Vitaly Zdorovetskiy después de que este escalara la Gran Pirámide de Giza. Así lo ha dado a conocer a través de su cuenta de Instagram, en la que ha reconocido haber vivido una de las peores experiencias de toda su vida: "No hay palabras que puedan explicar lo que acabo de pasar en los últimos 5 días".

El influencer fue detenido y enviado a la cárcel tras bajar de la pirámide

A pesar de que todas aquellas personas que intenten escalar "cualquier antigüedad" sin el permiso adecuado se enfrentan a un mes de prisión o una multa de entre 630 y 6.300 euros, Zdorovetskiy decidió escalar la Gran Pirámide de Gaza con el objetivo de recaudar fondos para los incendios de Australia. Sin embargo, la cosa no salió como esperaba.

Cuando comenzó a escalar la pirámide, Zdorovetskiy comenzó a ser perseguido por las autoridades locales. A pesar de que el influencer era más rápido que ellos, acabó siendo neutralizado por un cuerpo de policía que, en cuanto llegaron a la explanada de las pirámides, le metió en un coche de policía que le envió directamente a la cárcel.

"He visto cosas horribles y no le deseo esto a nadie"

Cinco días más tarde, y después de pagar una importante suma de dinero, Zdorovetskiy salía de la cárcel. Así lo daba a conocer a través de su cuenta de Instagram, donde ha asegurado que lo ha pasado realmente mal: "He estado en la cárcel muchas veces, pero esta ha sido, de largo, la peor. He visto cosas horribles y no le deseo esto a nadie".

A pesar de que afirma haber vivido una de las peores experiencias de su vida, el instagramer no se arrepiente de haber escalado la Gran Pirámide de Giza: "¿Ha merecido la pena? Claro que sí; lo he hecho por una buena causa". Sin embargo, las redes no están con él. Mientras que algunos le han pedido que done su propio dinero antes de escalar un monumento histórico como es la pirámide de Giza, otros le piden que se una a los bomberos para acabar con los incendios que asolan Australia.