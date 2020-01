Quique Setién: "Me despierto y digo 'hostia, voy a entrenar a estos jugadores"

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, ha dado su primera rueda de prensa como técnico del conjunto azulgrana previo al partido frente al Granada en el Camp Nou, en el que será su debut.

Primeros días con la plantilla

"La semana ha ido francamente bien, muchísimo mejor de lo que esperaba. Al llegar a un nuevo equipo siempre llegas con cierta incertidumbre, me ha sorprendido la actitud de los jugadores. Estoy muy contento del trabajo, y las capacidades de estos jugadores para asimilar conceptos".

"Llevo seis meses sin jugar al fútbol, pero ya les he dicho a los jugadores que voy a ir a más. Es lo que me gusta, me sigo sintiendo uno de ellos, estar con los jugadores".

"Esto para mí es un regalo absolutamente inesperado, que lo voy a disfrutar hasta que me tenga que ir. Cada vez que me despierto aún me cuesta y digo 'hostia voy a entrenar a estos jugadores', no puedo estar en un sitio mejor"

Jugar bien o ganar

"A ver que quede claro, siempre prefiero ganar, yo lo que quiero es ganar. Ya tuve problemas en Sevilla con esto. Si gano jugando mal no me voy a ir contento a casa y no le diré a los futbolistas que me voy contento"

"Siempre procuraré que mi equipo juegue bien porque tendremos más opciones de ganar".

Las oportunidades a Riqui Puig

"Respecto a Riqui y a todos los jugadores del filial, la opinión que tengo es que debo ir conociéndolos. Riqui es un grandísimo jugador, y opciones las van a tener todos. Quizá la semana que viene sea otro el que esté. No me suelo fijar en lo nombres sino en lo que me aportan en los entrenamientos, y quizá os sorprenda y ponga a un jugador del filial a jugar"

El partido frente al Granada

"Espero que sea un Barça no sobreexcitado, pero sí con un estímulo importante con todas las cosas que hemos trabajado y hablado durante la semana. Y que no sea cosa de un día, me gustaría que las cosas que se hagan bien se mantengan en el tiempo".