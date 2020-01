El director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez 'Monchi', fue crítico con la actuación arbitral esta tarde de Martínez Munuera, en el estadio Santiago Bernabéu, en un partido que aseguró quedó marcado tras un tanto anulado a Luuk De Jong.

"La acción la ha visto todo el mundo. Es una jugada más que se da en un partido pero no hay ningún análisis técnico ni táctico a partir de esa jugada. Me niego a analizar el partido porque esa jugada es muy clave y es absurdo analizar el resto desde ahí", aseguró a Movistar LaLiga.

Preguntado por el tanto sevillista que sí subió al marcador, en una acción en la que el balón golpea en el codo de Munir, tendido en el césped, Monchi dijo que habría retirado a su equipo si se lo vuelven a anular a De Jong.

"Si anulan ese gol, igual bajo al campo y saco al equipo, por ejemplo", manifestó con rotundidad. "No podemos irnos satisfechos después de una derrota, eso es de equipos pequeños, y el Sevilla es un equipo muy grande, el tercer equipo español que más títulos ha ganado en este siglo. Nos vamos muy enfadados, indignados, y ... me paro un poco. El Sevilla no tiene que tomar medidas, el Sevilla asume que los errores pueden pasar y punto. Más allá de ahí, nosotros a pensar en el partido del martes", sentenció.