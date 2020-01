El espectáculo de las nubes de colores en Oviedo

Javi Martínez es técnico en Medio Ambiente y lleva seis años fotografiando el cielo. A sus más de 100.000 instantáneas captadas durante este tiempo, suma la maraña de nubes de colores fotografiadas este fin de semana en Oviedo: "Siempre me estoy fijando en el cielo. En todo momento tengo un ojo pegado ahí arriba. Este domingo por la mañana estaba regresando a casa y, cuando las vi, subí corriendo a por mi cámara e hice las fotografías", cuenta, y describe lo que vio como similar a los "reflejos de manchas de aceite o gasolina" que dejan "unos colores en la nube con tonalidades pastel".

Otra instantánea de las nubes iridiscentes en Oviedo este fin de semana / JAVI MARTÍNEZ

Como meteorólogo, sabe que este espectáculo de la naturaleza es poco frecuente y explica a qué se debe: "Es un fenómeno óptico que se llama iridiscencia y se produce por la difracción de la luz del Sol al chocar contra las gotitas de agua por la que están formadas las nubes. Las nubes pueden estar formadas por cristalitos de hielo (agua en estado sólido) pero este efecto solo puede verse en aquellas nubes que estén formadas por agua en estado líquido. Esas, más delgadas, difractan la luz solar, dando la sensación de coger distintas tonalidades según el ángulo de donde miremos".

No es la primera vez que Javi Martínez capta este fenómeno atmosférico con su objetivo pero nunca antes lo había hecho con tanta nitidez. Ya suma más de 100.000 instantáneas durante todo este tiempo y planea recopilar algunas de ellas en un libro titulado Diario de un nefelibata: "El 80% de ellas están centradas en el Principado de Asturias. Hace más o menos una semana empezó el crowdfunding para la publicación y ya queda poco más de 500 euros para conseguir el objetivo", señala ilusionado. Se siente nefelibata, una palabra que se atribuye al poeta Rubén Darío, ya que su primera mención fue en un poema llamado El canto errante, y suele hacer referencia a una persona que básicamente vive en las nubes. "Podemos decir que nefelibata es una persona soñadora", resume.

Atardecer en Gijón / JAVI MARTÍNEZ

Reconoce que algunas veces no es fácil hacerse con la foto soñada, como aquella vez que captó un arco iris completo en Gijón: "Había temporal por viento, soplaba muchísimo. Tuve que agarrarme a una farola para poder sacar la fotografía porque sino me llevaba el viento". Su límite son las olas: "Con el mar no juego", sentencia.