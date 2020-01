091 regresa a los escenarios con nuevo disco: "Volver era una batalla contra nuestra propia leyenda"

Hay quien decide escapar lejos cuando las cosas no van bien. Otros no saben gestionar el éxito y se pierden en su propio camino. Si hablamos de música, cualquiera de los dos escenarios son habituales. Luego está el camino intermedio. Cuando las cosas van bien, tienes tu público, la crítica te alaba, pero decides que ha llegado el momento de decir adiós. Y cada uno sigue su camino. El que sea. Dentro o fuera de la música. Algo así le ocurrió al grupo de rock granadino 091, que entra en la categoría de grupo mítico. En marcha desde principios de los 80 decidieron separarse en 1996. Pero la cosa no queda ahí y 2016 vuelven a subirse al escenario para disfrute de sus seguidores. No contentos con eso, ahora dan un paso más y sacan disco nuevo que lleva por título ‘La otra vida’. Parecía que había ganas porque ya han vendido todas las entradas para su concierto en Madrid el 24 de enero en la Joy Eslava. Hablamos con Tacho González, batería de los 091.

La primera canción del disco se llama ‘Vengo a terminar lo que empecé’. ¿Es una declaración de intenciones o causalidad?

No estaba pensado que se diera esa relación entre realidad y poesía, pero la vida a veces tiene esas casualidades. La canción viene muy bien a la situación del grupo.

Primer disco de 091 tras 25 años. ¿Había vértigo antes de ponerse manos a la obra?

Había cierto vértigo tras 25 años sin hacer nada juntos. Sabíamos que José Ignacio (Lapido) es un compositor muy sólido e iba a traer buenas canciones. Pero estaba la duda de cómo recibiría la gente un disco nuevo nuestro. Suponía una comparación con el pasado. Después de 25 años la gente mitifica e idealiza, era una batalla con nuestra propia leyenda

El álbum, grabado en distintos estudios de Granada, ha sido producido por Frandol, un músico francés amigo de la banda desde mediados de los ochenta. ¿Qué ha aportado al disco y por qué optasteis por él?

Él no es estrictamente productor, pero estábamos buscando un perfil de alguien con quien tuviéramos confianza porque nos daba un poco de pereza arriesgarnos con alguien que no conocíamos. Como sabíamos que iba a ser un proceso muy largo, de casi seis meses, estar con alguien que no conocíamos bien era arriesgado. Frandol era un músico que conocíamos desde hace tiempo y tiene los mismos gustos musicales que nosotros.

¿Qué feedback estáis teniendo – de vuestro entorno, los seguidores- y cómo lo vivís?

Las sensaciones están siendo buenas. Creo que es un disco de largo recorrido y que con el paso del tiempo se convertirá en uno de los más importante de los 091.

¿Qué ha sido igual y que ha cambiado a la hora de grabar este disco respecto a hace dos décadas?

No somos los mismos que hace 25 años. Somos gente más tranquila, tenemos más experiencia. Todos hemos tenido experiencias musicales al margen con las que hemos aprendido. Funcionamos mucho de forma asamblearia. Aunque José Ignacio es el compositor, las decisiones lo hablamos entre todos. Lo mejor es tratar de convencernos unos a otros con razones. Es un sistema que siempre nos ha funcionado muy bien.

¿Cómo ves la industria musical ahora? ¿Cómo valoras las cosas que han cambiado en las dos últimas décadas?

La industria musical ha cambiado muchísimo con la desaparición del soporte físico y un mayor acceso a la música. Antes incluso era complicado encontrar algunos discos en Granada porque no llegaban. La música grabada ya no vale lo mismo que antes que hasta ahorraban para comprarse un LP. Todo se estabilizará, se impondrá el streaming y habrá una fórmula para que todo el mundo se beneficie. Ahora los músicos apenas tienen beneficio por esta vía.

¿Habrá segundo disco? ¿Esta es una vuelta definitiva?

No lo hemos planteado todavía (Risas)., Hemos hablado por encima. Un disco es un esfuerzo enorme y está muy fresco aún. El simple hecho de pensar en otro disco es agotador. Queremos disfrutar de este. Cuando pase la gira y haya un poco de perspectiva, decidiremos. Igual que ha cambiado la música ha cambiado la forma de sacar discos. Ahora van sacando singles y eso se hace cada vez más. Hemos vuelto a la fórmula de los 60 y los 70, que los grupos funcionaban así. Hay muchas fórmulas y aún no hemos tomado una decisión.