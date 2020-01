Noemí Galera abronca a los concursantes de 'OT 2020' y amenaza con sancionar

'OT 2020' no ha tenido el mejor de los comienzos. Con solo dos galas a sus espaldas, el programa que produce Gestmusic para TVE está recibiendo numerosas críticas por la actitud de los concursantes.

Este mismo domingo, Twitter montó en cólera por el feo que tuvieron los aspirantes con sus dos compañeros nominados. Este lunes, tan solo un día después, la directora de la Academia, Noemí Galera, ha aprovechado una tutoría para regañarles por su comportamiento.

Primero les ha abroncado por el desorden que hay en la Academia. "Es absolutamente penoso. Es un asco. A mí me daría vergüenza", ha dicho. "Tenéis que guardar un orden porque así no podéis vivir y esto va a ir a más".

Además de pedir que se cumplan las normas básicas de convivencia, Galera les ha pedido que, sobre todo, haya respeto entre ellos. Y es que las redes sociales han sido testigo de cómo algunos concursantes se ríen de otros. Pues bien, la responsable de la Academia ha incidido en este asunto, avisando que si vuelve a suceder tomará medidas.

"Entiendo que cada uno es mayor de edad y tiene su manera de funcionar y sus ideas. Pero como no os respetéis y os habléis con respeto yo ahí sí que voy a meter baza. A lo mejor no sois conscientes de lo que estoy diciendo, pero pensadlo un momento y recapacitar", ha explicado. "Vosotros queréis ser artistas y vuestros fans van a querer ser como vosotros. Y si no sois educados, respetuosos y buenas personas no vais a tener fans. Yo no voy a querer ser igual que alguien que habla con desprecio, que no pide las cosas por favor, que grita a los demás...".

Y ha añadido: "Si entro en detalle será para sancionar a alguien. Pensadlo bien. Si realmente sois una piña sedlo de verdad".

El polémico comentario de un concursante

Este domingo, 'Operación triunfo' también fue tendencia en Twitter por un comentario de Jesús, el concursante que cuestionó la labor de los conservatorios con estas palabras: “Esto que estamos haciendo aquí en esta Academia le da mil vueltas a cualquier conservatorio”.

Muchos han criticado las declaraciones del joven participante, como el cantante Marg Gili, vocalista de Dorian:

Es que para Jesús OT te convalida no solo el grado profesional de conservatorio sino también la carrera de medicina. #OTDirecto20E https://t.co/lbfaSgTzlJ — Superglú (@shipperglu) January 20, 2020

Falta absoluta de respeto a la Música y a todos los músicos que pasan años en conservatorios. — Nández (@josenandezdj) January 20, 2020

También podemos llamarle “Mindundi” o directamente, “flipao de la vida “ — Manuela Oncina (@ManuelaOncina) January 20, 2020

Ajin de claro hay que dejarle que como vaya por ese camino, la hostia que se va a dar es grande — IK DELGADO (@ik_delgado) January 20, 2020