Trapero asegura que no tenía una "relación estrecha" con Puigdemont

El exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero ha asegurado este lunes, al inicio de su interrogatorio en el juicio en la Audiencia Nacional, que no tenía una "relación estrecha, ni buena ni mala", con el entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Trapero, para quien la Fiscalía pide 11 años de cárcel por rebelión por su papel en el "procés", ha alegado que cuando el entonces director de los Mossos Albert Batlle inició el proceso para nombrarle mayor, cargo al que accedió en abril de 2017, Puigdemont no lo sabía, ya que no tuvo "nada que ver" con su ascenso al máximo rango en la policía catalana pocos meses antes del 1-O. A preguntas del fiscal Miguel Ángel Carballo, Trapero ha sido tajante al afirmar que no tuvo una relación personal "ni buena ni mala" ni tampoco "estrecha" con Puigdemont.

El fiscal cambiará su valoración de rebelión a sedición

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha anunciado que calibrará "en el momento oportuno" la acusación al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y otros dos acusados por rebelión teniendo en cuenta la sentencia del TS que condenó a los impulsores del procés por sedición. "La Fiscalía de la Audiencia Nacional es consciente de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo y en el momento oportuno se considerará la conveniencia de calibrar la acusación que corresponde sobre estos hechos, pero este no es el momento procesal oportuno y por lo tanto no se va a hacer ninguna modificación en este momento", ha expuesto Carballo al responder a las cuestiones previas planteadas por las defensas al inicio del juicio.