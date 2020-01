El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, consideró "un jugador de futuro" al nuevo fichaje del conjunto blanco, el centrocampista brasileño Reinier Jesús, que "en principio jugará con el Castilla", al mismo tiempo que afirmó que el defensa Álvaro Odriozola "puede salir" del equipo y fichar por el Bayern de Munich en el periodo de mercado de invierno, aunque no pretende "quitar a un jugador para meter a otro".

"Es un jugador de futuro, pero todavía no está aquí con nosotros y hay que ir paso a paso. En principio jugará con el Castilla. He visto vídeos sobre él y como todos los brasileños, es un jugador técnicamente muy bueno y la calidad que tiene es lo que me gusta. Con los vídeos te haces una idea, pero voy a esperar a que venga aquí y le veamos, como pasó con Vinicius, con Rodrygo o con Militao", aclaró Zidane este martes en rueda de prensa.

Por otro lado, afirmó que "no es oficial" la salida del lateral derecho Álvaro Odriozola, del que se especula como posible fichaje del Bayern en el mercado invernal, pero que "hasta el 31 puede pasar de todo". "Vamos a esperar. De todas formas, no voy a quitar a uno para meter a otro", señaló.

"Nosotros tenemos una plantilla muy larga y las cosas pueden pasar, lo hemos hablado. Lo mismo que pasa con Vallejo, ya veremos. De momento no voy a decir nada", aclaró Zidane sobre las posibles salidas de ambos jugadores.

Por otro lado, el exjugador no quiso revelar nada sobre su once en el encuentro, aunque sí afirmo la "disponibilidad" del centrocampista James Rodríguez y el delantero Gareth Bale. "No es que aparezcan y desaparezcan. El otro día tenían molestias y ya está. Están para jugar. Entrenaron con normalidad", aclaró.

Finalmente, el francés valoró la actuación del FC Barcelona en el encuentro ante el Granada el pasado domingo, donde superaron los más de mil pases. "Todos los equipos quieren ganar y cada uno tiene su forma de hacerlo. Nosotros tenemos la nuestra y cada club tiene la suya. En realidad lo más importante es que cada equipo quiere ganar su partido, la forma ya la elige cada uno", concluyó.