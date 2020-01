¿Por qué no ha funcionado 'Perdida', la nueva serie de Antena 3?

'Perdida' tampoco va a ser la serie que le devuelva a Antena 3 ese título que la situaba como el principal referente de la ficción Made in Spain. La cadena se ha estrenado en 2020 con un ambicioso thriller capitaneado por Daniel Grao que, a pesar de no contar un reparto cargado de estrellas mediáticas, podía atraer a los espectadores con su poderosa factura y una de esas historias que gustan a los amantes del suspense.

La trama funciona, los actores están estupendos y tiene una ambientación que sigue los estándares de calidad habituales en los títulos de Series Atresmedia. Por todo esto, 'Perdida' ha tenido una buenísima acogida entre los críticos que, además de su solvente punto de partida, valoran positivamente su duración (50 minutos aprox.).

A priori, 'Perdida' lo tenía todo para darle una alegría a Antena 3 en la lucha por el liderazgo. Sin embargo, la serie no ha recibido el beneplácito del público. Se estrenó la semana pasada con un discreto 11,5% de share y 1.742 000 espectadores. En estos tiempos que corren, si no superas la barrera de los 2 millones, lo tienes complicado. Pero la esperanza es lo único que se pierde y en este caso, además, la gente podría sumarse tras el consumo en diferido del primer capítulo, pero tampoco ha sido el caso. El segundo episodio, emitido este mismo martes, firmó un 8,6% de cuota de pantalla, perdiendo medio millón de espectadores (reunió a 1.287.000) respecto a su estreno.

¿Que por qué no ha funciona 'Perdida'? Puede haber varios factores. Para empezar la promoción. Aunque Daniel Grao sí que visitó algunos programas de la casa, como 'Espejo público' o 'Zapeando', no fue a vender "su libro" al santo grial de Antena 3: 'El Hormiguero'. Es el escaparate más ambicioso de la cadena y no tuvo su espacio. Tampoco hicieron mucho ruido las pequeñas cortinillas que Antena 3 programó antes de su debut. No invitaban a la gran convocatoria que tendría que ser un estreno de estas características.

Promociones aparte, hay un factor que ha sido clave en el fracaso de 'Perdida' y no ha sido otro que la competencia. Antena 3 no contaba con que 'La isla de las tentaciones' pegara fuerte en Cuatro, superando cuotas del 20% y conquistando a cerca de 3 millones de espectadores en cada emisión. Sin duda, el espacio revelación de este arranque de curso y el motivo por el cual 'Perdida' no ha tenido la oportunidad de generar un impacto mayor.

Tampoco ha ayudado 'The Good Doctor' que, aunque no ha cosechado los magníficos datos de su primera temporada, también ha conseguido imponerse a 'Perdida' con los capítulos de su segunda temporada.