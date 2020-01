El entrenador del Elche, José Rojo ‘Pacheta’, afirmó este miércoles que su equipo, a pesar de la eliminación este miércoles frente al Athletic de Bilbao, ha competido de forma honesta y leal. Lamentó que perdieran de la forma más dura, en una agónica tanda de penaltis.

El técnico burgalés no quiso entrar en polémicas en relación al portero del Athletic Club, al que los jugadores ilicitanos acusaron de adelantarse en el quinto lanzamiento de la tanda.

Sin embargo, sí le quiso dedicar unas palabras a sus futbolistas y a los jugadores jóvenes que están empezando en este mundillo. Aunque más bien, iban dirigidas a sus padres, esos que quitan al niño del colegio para llevarlos a otro equipo o ciudad cuando "solo triunfa uno entre un millón".

"Que no tengan prisa, ni jugadores ni agentes ni padres ni abuelos ni tíos ni amigos ni primos. Que volvemos loco al futbolista", dijo de forma rotunda. "Tranquilidad", fue lo que más aclamó ante la inmensidad de cambios que se producen en la carrera de un jugador de fútbol base cuando está en sus comienzos.

El vídeo ya contiene miles de compartidos en la red social Twitter:

Éste video debe recorrer todo twitter!!



Paciencia en el fútbol base!!

Mucha paciencia de todos,jugadores padres, agentes, etc.... pic.twitter.com/FLg2QqylXY — LUISMI PATIÑO (@LUISMIPAT) January 22, 2020

Lee aquí el discurso íntegro:

"Quiero mandar un mensaje a todo el fútbol base. Que no tengan prisa. Ni jugadores ni agentes ni padres ni abuelos ni tíos ni amigos ni primos. ¡Que volvemos loco al futbolista! Aquí.., uy..., ahora se va al otro lado... Y a los dos años para acá otra vez... ¿Qué prisa hay? Joder. Ven una prisa... Buenos pues sigue, tú sigue… Es que me ofrecen…, pues tira, vete.

Yo he sido director deportivo tres años. Y tres de adjunto al director deportivo manejando el fútbol base. ¿Te quieres ir? Vete. Arrea, arrea. De un millón de jugadores llega uno o dos. Por estadística no voy a fallar. Si eres ese, cago en… Ya está. Paz, quietos, quietos en casa. Estudia, crece.. Se van, no estudian, ¿con 22 años qué? No son ni futbolistas ni ingenieros.

Y tengo hijos también eh. Paz con los niños. Paz. Quietos. Buah me voy que me han ofrecido en Manchester… y a los 6 meses vuelve. ¿La experiencia única eh? Ha dejado de estudiar…ha dejado…todo. Tranquilos con los niños. Quietos.

Que lo interpreten como un consejo.. como quieran… y luego cada uno que decida. Tranquilidad, tiene 17 años, 16 y sino, 15. Uy el niño y tal. El niño, quieto, o si lo necesita para comer, eso ya es otra cosa. Pero, tranquilidad".