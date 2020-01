La historia tras 'Quién me ha robado el mes de abril': Joaquín Sabina, Alfredo Landa y un tema para perdedores

Quién me ha robado el mes de abril es uno de los temas clásicos de Joaquín Sabina, una canción enorme escrita para perdedores que está incluida en el álbum El hombre del traje gris, sexto disco del cantautor jienense. Es de 1988, esos años en los que la voz brotaba fácil. El disco tiene maravillas como Una de romanos, Cuando aprieta el frío y Eva tomando el sol. Lo que pocos saben es la historia detrás de Quién me ha robado el mes de abril, una historia en la que se mezclan Alfredo Landa y el cine. Los detalles de esta extraña pareja Sabina-Landa los desvela el guitarrista de la banda de Sabina, Pancho Varona, empeñado en la admirable tarea de que los fans sabinistas tengan todos los detalles de cada una de las canciones del cantautor.

La sorpresa llega al saber que Quién me ha robado el mes de abril fue un encargo para la banda sonora de una película de 1988 que protagonizó Alfredo Landa. El actor daba vida a un hombre que se malganaba la vida en Barcelona como imitador de Frank Sinatra. Su mujer le deja y acaba en una pensión. Este drama se llamó Sinatra, contaba en el reparto además con Maribel Verdú y Ana Obregón e incluso el propio Joaquín Sabina hizo un cameo caracterizado como Groucho Marx.

Sabina escribió otro drama para ese drama, una letra sobre desdichados basada en ese personaje gris al que daba vida Alfredo Landa. Después de la introducción inolvidable a la guitarra de Varona, escuchamos varias historias de fracasos de la mano de personas desesperadas: el hombre del traje gris con su sucio calendario; la chica de BUP que suspende casi todas las asignaturas tras quedarse embaraza; la madre derrotada que se marchita en el sillón porque el marido se largó con una peluquera 20 años menor... Dramas encadenados que hablan de los años y los sueños perdidos con un tono de tristeza que cala como la niebla en invierno, hasta los huesos.

La letra completa

Cartel de 'Sinatra'. / YOUTUBE

En la posada del fracaso donde no hay consuelo ni ascensor

El desamparo y la humedad comparten colchón

Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán

El hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo

Y grita: "¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí?

¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón"

La chica de BUP casi todas las asignaturas suspendió

El curso que preñada aquel chaval la dejó

Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín

Lágrimas de desamor ruedan por las páginas de un bloc

Y en el escribe: "¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero, quién me ha robado el mes de abril

Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón".

El marido de mi madre en el último tren se marchó

Con una peluquera veinte años menor

Y cuando exhiben esas risas de instamatic en París

Derrotada en el sillón se marchita viendo Falcon Crest mi vieja, y piensa:

"¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí?

¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón".