El ataque de Taburete a los cineastas que piden subvenciones durante los Goya

Como todos los años, la resaca de los premios Goya deja infinitas opiniones sobre lo sucedido al rededor del mundo del cine. Muchas veces, las misma reflexiones que los premiados hacen en la gala, suele ser aplaudidas o criticadas. Esta vez ha sido el el grupo Taburete, liderado por Willy Bárcenas, quienes han querido preguntar por qué en el cine español "piden todos su subvención". Luego lo ha borrado.

Mensajes escritos por Taburete que posteriormente han eliminado / Twitter

"Reflexión: ¿Porque en el cine español piden todos su subención? En la música nadie pide que le paguen su disco. Es mucho más barato que grabar una película y con esa ayuda muchos artistas no tendrían que hipotecar su vida a una multinacional. La cultura no es solo el cine" (sic), ha escrito el grupo Taburete en su perfil oficial de Twitter. "Subvención, amigos de la RAE", ha escrito horas después para corregir su falta de ortografía que varios tuiteros le habían señalado.

Lo que es cierto, es que en la 34º gala de los Goya, pocas referencias se hicieron sobre las subvenciones del cine. El presidente de la Academia, Mariano Barroso, y el gran vencedor de la noche, Pedro Almodóvar, pidieron en sus discursos que se cuidara más al cine independiente, sin pedir hacer referencia a las subvenciones para el cine. Por su parte, Silvia Venegas, que ganó la estatuilla al mejor cortometraje documental por 'Nuestra vida como niños refugiados en Europa', pidió más visibilidad a este tipo de historias. Quién sí que fue más claro en ese sentido fue el director y actor Eduardo Casanova, que pidió —en la alfombra roja— más dinero público para el cine español.

Entre las reacciones que ha provocado este mensaje del grupo Taburete, varios usuarios de Twitter hacen muchas referencias a la implicación de Luis Bárcenas (padre del cantante) en el Caso Gürtel: "Si tus discos también los hemos pagado todos". "Igual no os subvencionan por las faltas de ortografía", ha escrito otro tuitero.

Tras las críticas, el mensaje ha desaparecido del perfil de Taburete, pero ha añadido este comentario: "Aquí estoy porque he venido, porque he venido aquí estoy. Si no les gusta mi canto, como he venido me voy". Quien también ha entrado al trapo en el asunto ha sido el escritor Arturo Pérez-Reverte: "Viendo anoche los Goya, pensaba que a mí también me gustaría que el Estado subvencionara a los editores, a los libreros, a los escritores e incluso a los lectores. Y también, de paso, a la media docena de sobrinos que tengo trabajando en el extranjero".

Aquí estoy porque he venido, porque he venido aquí estoy. Si no les gusta mi canto, como he venido me voy. 😊 — TABURETE (@taburete89) January 26, 2020