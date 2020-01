Pedro Almodóvar arrasa en los Goya con su película más personal

'Dolor y Gloria' ha arrasado este sábado en la gala de los Premios Goya alzándose con 7 premios, entre ellos el de Mejor Película y Mejor Director para Almodóvar, en una noche en la que Antonio Banderas ha conseguido el primer premio Goya de su carrera (ya tenía uno honorífico). También lo ha hecho Belén Cuesta, Goya a la Mejor Actriz por su rol en 'La trinchera infinita'.

'Mientras dure la guerra' se ha quedado con 5 galardones, mientras que 'Lo que arde', 'La trinchera infinita' e 'Intemperie' se han alzado con 2 estatuillas cada una.

Ovación para Julieta Serrano al recoger su primer Goya como actriz de reparto por ‘Dolor y gloria’, donde interpreta a la madre del cineasta manchego. La veterana actriz, uno de los rostros del cine de Almodóvar, ha agradecido a Pedro el galardón. “Gracias por crear ese personaje tan entrañable que he tenido la oportunidad de interpretar, la alegría de trabajar juntos. Y también del reencuentro con Antonio Banderas, es una persona excepcional en su carisma, su paz, su serenidad…”. La intérprete ha querido también compartir con sus compañeras de nominación, su familia y sus amigos.

Almodóvar ha recordado su convalecencia en la piscina y lo que le sirvió para reflexionar y armar esta película, una indagación en su vida y sus pensamientos. Lo ha hecho al recoger también el Goya a guion original, que se lo ha dedicado a su hermano Agustín y su ayudante, Lola García, y ha dejado un aviso al presidente del Gobierno. “Me han dicho que ha venido Pedro Sánchez, en los próximos cuatro años él va a ser el coautor de nosotros, espero que le vaya muy bien, porque así nos irá a todos bien”, ha terminado.

El mejor guion adaptado ha sido para ‘Intemperie’, la adaptación del libro de Jesús Carrasco que han llevado a cabo los hermanos Daniel y Pablo Remón y el propio Benito Zambrano, director de la película. “Vienen tiempos diferentes, se contarán las historias de otro modo, pero lo importante es que nuestras historias tenemos que contarlas nosotros”, ha dicho al recoger el premio mientras recordaba a Marisol. “¡Viva Pepa Flores, viva el cine español!”.

La gala empezaba con uno de los momentos más emocionantes. El Goya a actriz revelación a Benedicta Sánchez por su papel en ‘O que arde’. A sus 84 años agradecía el cariño recibido, se lo dedicaba a sus nietos, a su Galicia querida y a Oliver Laxe, el directo que la ha tratado como una princesa. Enric Auquer, el descubrimiento del año, ha confirmado todas las quinielas con el Goya a mejor actor revelación por ‘Quien a hierro mata’. “Gracias por este cine periférico que es muy importante en España”, ha reivindicado para otra película rodada en Galicia con reconocimiento, y ha acabado su discurso con un grito: “Gracias a todas las antifascistas”.

Goya de Honor a Pepa Flores

Emilio Gutiérrez-Caba ha sido el encargado de entregar el reconocimiento a toda la trayectoria a la hijas de la artista de Málaga. María, Celia y Támara han recibido ese galardón emocionadas antes una increíble ovación del pabellón, puesto en pie durante varios minutos. "Nos está viendo, no está perdiendo detalle delante de la televisión en un lugar tranquilo. Aunque no se lo crea, y no es consciente, ha hecho feliz a muchas personas con su trabajo a lo largo de su carrera. Por eso, hoy, solo queremos decirte que desde ese lugar en calma, esta profesión te otorga este reconocimiento tan bonito. Sé feliz, querida Pepita, porque este Goya de Honor es para ti".

Lista completa de premiados

Mejor actriz revelación: Benedicta Sánchez por ‘O que arde’

Mejor dirección artística: Juan Pedro de Gaspar por ‘Mientras dure la guerra’

Mejor montaje: Teresa Font por ‘Dolor y gloria’

Mejor canción original: Javier Ruibal por ‘Intemperie’

Mejor música original: Alberto Iglesias por ‘Dolor y gloria’

Mejor guion original: Pedro Almodóvar por ‘Dolor y gloria’

Mejor guion adaptado: Benito Zambrano, Daniel y Pablo Remón por ‘Intemperie’

Mejor actor revelación: Enric Auquer por ‘Quien a hierro mata’

Mejor dirección de fotografía: Mauro Herce por ‘O que arde’

Mejor sonido: Iñaki Díez, Alazne Ameztoy, Xanti Salvador, Nacho Royo-Villanova por ‘La trinchera infinita’

Mejor actor de reparto: Eduard Fernández por ‘Mientras dure la guerra’

Mejores efectos especiales: Mario Campoy e Iñaki Madariaga por 'El hoyo’

Mejor dirección de producción: Carla Pérez de Albéniz por ' Mientras dure la guerra'

Mejor cortometraje documental:'Nuestra vida como niños refugiados en Europa', de Silvia Venegas Venegas

Mejor cortometraje de animación: ‘Madrid 2120’, de José Luis Quirós y Paco Sáez

Mejor cortometraje de ficción: ‘Suc de síndria’, de Irene Moray

Mejor maquillaje y peluquería: Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz por ‘Mientras dure la guerra’

Mejor diseño de vestuario: Sonia Grande por ‘Mientras dure la guerra’

Mejor película de animación: ‘Buñuel en el laberinto de las tortugas’, de Salvador Simó

Mejor actriz de reparto: Julieta Serrano por ‘Dolor y gloria’

Mejor documental: ‘Ara Malikian: una vida entre las cuerdas’, de Nata Moreno

Mejor película iberoamericana: ‘La odisea de los giles’, Sebastián Borensztein (Argentina)

Mejor dirección novel: Belén Funes por 'La ira de un ladrón'

Mejor actriz protagonista: Belén Cuesta por ‘La trinchera infinita’

Mejor actor protagonista: Antonio Banderas por ‘Dolor y gloria’

Mejor dirección: Pedro Almodóvar por ‘Dolor y gloria’

Mejor película: 'Dolor y gloria'